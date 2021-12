'Shang-Chi' sẽ có phần hai

Nhờ thành công thương mại và lời hứa hẹn Shang-Chi còn cả hành trình phía trước, Marvel lên kế hoạch phát triển tiếp câu chuyện của nhân vật siêu anh hùng.

Theo Variety, phần tiếp theo của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sẽ được sản xuất trong thời gian tới, vẫn do Destin Daniel Cretton giữ vị trí đạo diễn và viết kịch bản. Cretton cũng đang phát triển loạt phim Marvel cho Disney+.

Nguồn tin xác định đạo diễn 43 tuổi đã ký hợp đồng dài hạn với Marvel Studios và thương hiệu nội dung Onyx Collective của Hulu. Thỏa thuận mới cho phép Cretton xây dựng dự án truyền hình cho cả Marvel Studios trên Disney+, Onyx Collective trên Hulu và các nền tảng khác.

Đạo diễn Destin Daniel Cretton và Lưu Tư Mộ ở buổi công chiếu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings hồi tháng 8. Ảnh: Marvel.

Hiện tại, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là bom tấn điện ảnh có doanh thu cao nhất phòng vé nội địa với 224,5 triệu USD . Shang-Chi làm nên lịch sử khi là tác phẩm đầu tiên của Vũ trụ điện ảnh Marvel với toàn diễn viên châu Á là Lưu Tư Mộ, Lương Triều Vỹ, Dương Tử Quỳnh, Trần Pháp Lai...

Thống kê cho biết tại các phòng vé toàn thế giới, phim đã thu về 431,9 triệu USD và hiện đứng thứ 8 trong danh sách các phim có doanh thu cao nhất.

"Destin Daniel Cretton là người cộng sự tuyệt vời. Cậu ấy đã mang đến góc nhìn cùng những thướt phim độc đáo cho Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Chúng tôi có khoảng thời gian tuyệt vời khi làm việc cùng nhau, và Destin ấp ủ nhiều ý tưởng hấp dẫn để kể những câu chuyện sống động trên Disney+. Chính vì vậy, chúng tôi rất vui khi mở rộng quan hệ với Destin", Kevin Feige phát biểu.

Đáp lại lời khen của người đứng đầu Marvel, Cretton nói được chỉ đạo Shang-Chi là điểm sáng trong sự nghiệp của anh. Anh đang nóng lòng để tiếp tục được bắt tay xây dựng những tác phẩm mới cho Marvel.