'Shang-Chi' sắp vượt doanh thu 'Black Widow'

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" tiếp tục đạt thành tích ấn tượng sau hơn nửa tháng ra mắt. Phim về siêu anh hùng châu Á sắp vượt doanh thu của "Black Widow".

Ngày 18/9, theo Variety, Disney đang thống trị phòng vé Bắc Mỹ. Vào cuối tuần thứ ba, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tiếp tục đứng đầu với doanh thu ước tính 20- 22 triệu USD , nâng tổng doanh thu bộ phim lên mức 175- 177 triệu USD . Trước đó, vào thứ sáu, bộ phim về siêu anh hùng châu Á đầu tiên của Marvel do Lưu Tư Mộ đóng chính mang về 5,8 triệu USD từ 4.070 rạp chiếu toàn Bắc Mỹ. Variety dự đoán Shang-Chi sớm vượt Black Widow (hiện có doanh thu 183 triệu USD ). Shang-Chi liên tục đạt doanh thu cao. Ảnh: Disney Studios. Free Guy - phim do 20th Century Studios sản xuất và Disney phân phối - dự kiến trở lại vị trí thứ hai trong tuần công chiếu thứ sáu. Trước đó, Free Guy ra mắt với thành tích đứng đầu doanh thu hai ngày cuối tuần, sau đó liên tục có mặt trong top 5 bộ phim có doanh thu cao nhất nước. Với sự tham gia của Ryan Reynolds, bộ phim hài khoa học viễn tưởng mang về 1,3 triệu USD vào thứ sáu từ 3.288 rạp chiếu, nâng mức doanh thu lên 108,3 triệu USD . Cry Macho - bộ phim mới nhất của Clint Eastwood - dự kiến có mặt ở vị trí thứ ba, sau khi thu về 1,59 triệu USD từ 3.967 rạp chiếu vào thứ sáu. Dịp cuối tuần, bộ phim do Warner Bros. sản xuất (đồng thời phát trên HBO Max) thu 4,5 triệu USD . Phim kinh dị của đạo diễn James Wan phát đồng thời ở rạp và HBO Max. Ảnh: Warner Bros.. Ngoài ra, Candyman đứng vị trí thứ tư với tổng doanh thu ước tính sau ba ngày cuối tuần là 3,47 triệu USD , nâng doanh thu lên 53 triệu USD trong tuần thứ tư. Malignant vào top 5 doanh thu phòng vé. Bộ phim kinh dị mới nhất của James Wan kiếm được 2,5 triệu USD vào cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên 9,6 triệu USD . Phim đồng thời được phát trên HBO Max.