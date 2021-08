‘Shang-Chi’ nhận cơn mưa lời khen

Giới phê bình Mỹ nhận xét tích cực về “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, đánh giá cao các pha chiến đấu trong phim cũng như diễn xuất của Lưu Tư Mộ.

Cảnh chiến đấu của Lưu Tư Mộ trong 'Shang-Chi' Ngày 16/8, một clip từ "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" đã được Marvel Studios tiết lộ. Đoạn phim ghi lại màn đánh võ đẹp mắt của siêu anh hùng Shang-Chi.

ScreenRant đưa tin Marvel Studios đã tổ chức sự kiện công chiếu toàn cầu tác phẩm Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tại Los Angeles vào ngày 16/8. Tham gia sự kiện là dàn diễn viên chính, đoàn phim, nghệ sĩ, người nổi tiếng và một số nhà báo mảng giải trí tại Mỹ.

Sau buổi chiếu sớm, trên Twitter, những bình luận không tiết lộ nội dung đầu tiên về Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đã được đăng tải. Nhận xét ban đầu về phim nhìn chung tích cực. Giới phê bình đánh giá cao các cảnh chiến đấu trong phim song song với màn chào sân của Lưu Tư Mộ.

Lưu Tư Mộ được khen ngợi

Cây bút Joseph Deckelmeier của ScreenRant và Illuminerdi viết: “Có ba điều tôi muốn nói về bộ phim. Một, quá khứ của Shang-Chi được xây dựng rất tốt trên màn ảnh. Hai, các cảnh hành động trong phim là thứ tốt nhất tôi từng thấy trên phim Marvel. Ba, Lưu Tư Mộ chính thức trở thành diễn viên thuộc MCU yêu thích nhất của tôi”.

Dàn diễn viên phim Shang-Chi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim. Ảnh: APN.

Từ Comicbook.com, Brandon Davis nhận xét: “Shang-Chi quá tuyệt. Tác phẩm phô diễn mọi thế mạnh của phim Marvel (nhịp phim, yếu tố hài hước, xây dựng nhân vật) và mang đến những pha hành động vô tiền khoáng hậu. Đen tối hơn tôi nghĩ. Nhưng vẫn vui. Phim liện hệ mật thiết với Kỷ nguyên IV của MCU”.

Lưu Tư Mộ tỏa sáng trong vai siêu anh hùng cũng là ấn tượng của Kristen Acuna từ Insider khi nhận xét về Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Cô viết: “Tôi đã nghĩ sẽ được xem một bộ phim về mâu thuẫn giữa bố và con trai thể hiện dưới góc độ siêu anh hùng. Tuy nhiên, Shang-Chi sở hữu cốt truyện hay về gia đình, nỗi mất mát cũng như cách sự tiếc thương khiến con người ta mù quáng, sa ngã.

Bộ phim rất thú vị. Nó đầy ắp các cảnh chiến đấu đẹp mắt, được dàn dựng công phu. Có rất nhiều nhân vật nữ bá đạo xuất hiện trên màn ảnh. Hãy chuẩn bị cho màn xuất hiện ấn tượng của Lưu Tư Mộ trong vai siêu anh hùng. Marvel Studios đã có con gà đẻ trứng vàng tiếp theo”.

Tiếp theo, cây bút Drew Taylor của Collider đồng thời là tác giả cuốn The Art of Onward bình luận: “Shang-Chi là một bước đột phá, bất ngờ về câu chuyện và phức tạp về cảm xúc. Phim là một trong những tác phẩm xây dựng các pha hành động tốt nhất MCU.

Lưu Tư Mộ chắc chắc là thành viên Avenger yêu thích tiếp theo của các bạn. Phim lấy cảm hứng từ nhiều tác phẩm quen thuộc - từ phim hoạt hình của Hayao Miyazaki đến các pha hành động của Thành Long - và tất cả đều đắt giá. Quả là một bộ phim đáng kinh ngạc”.

Trên trang cá nhân, Wendy Lee Szany, cây bút phê bình của Rotten Tomatoes, gọi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là “một hiện tượng”. Cô viết: “Shang-Chi là một hiện tượng. Tôi phấn khích với mỗi cảnh chiến đấu trên phim. Cảnh sau sẽ luôn cuốn và hấp dẫn hơn cảnh trước.

Lưu Tư Mộ đã có màn hóa thân tuyệt vời thành siêu anh hùng Marvel. Hình ảnh ấn tượng, nhạc phim bắt tai. Bạn chắc chắn sẽ muốn thưởng thức bộ phim trên màn ảnh rộng”.

Tranh cãi trước ngày phim ra mắt

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dự kiến khởi chiếu từ tháng 9. Theo kế hoạch mới được Disney công bố, phim sẽ phát hành độc quyền tại rạp trong 45 ngày trước khi được tung lên dịch vụ Disney+.

Shang-Chi là bom tấn siêu anh hùng đầu tiên từ Marvel Studios bị rút ngắn thời gian chiếu độc quyền tại rạp. Theo truyền thống, khoảng thời gian trụ rạp của một phim Disney là 90 ngày.

Cách ông lớn Disney phát hành Shang-Chi tại rạp khiến nam chính Lưu Tư Mộ bất bình. Ảnh: Marvel Studios.

Ông Bob Chapek - giám đốc điều hành Disney - cho biết kế hoạch phát hành Shang-Chi là "một thử nghiệm thú vị", cung cấp dữ liệu giúp hãng tính toán phương pháp phát hành nhiều tựa phim bom tấn trong tương lai.

Tuy nhiên, quyết định này khiến nam chính Lưu Tư Mộ bất bình. Trên trang Twitter cá nhân, anh bày tỏ bức xúc: "Chúng tôi không phải thứ để các người mang ra thử nghiệm, dù bản chất đã là kẻ yếu thế hơn và đang bị đánh giá thấp". Chia sẻ của anh nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.

Có thể thấy, trong năm 2021, chính sách phát hành các bộ phim điện ảnh thuộc MCU của Disney liên tiếp cho thấy nhiều bất cập. Trước đó, việc phát hành song song Black Widow tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến Disney+ của "nhà chuột" đã khiến nữ diễn viên Scarlett Johansson phật lòng.

Hồi cuối tháng 7, người đẹp đã đâm đơn kiện Disney vì vi phạm hợp đồng. Trong đơn kiện, các luật sư của Johansson cho hay việc Disney không phát hành độc quyền Black Widow tại rạp đã khiến nữ diễn viên thiệt hại hàng chục triệu USD. Trước truyền thông, đại diện Disney liên tiếp phủ nhận cáo buộc.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings diễn ra sau các sự kiện của Avengers: Endgame (2019). Phim bắt đầu khi Wenwu (Lương Triều Vỹ), cha của Shang-Chi, gọi con trai về lại dưới trướng. Wenwu là gã phản diện Mandarin thật, kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Thập Luân.

Bộ phim cũng là tác phẩm đầu tiên thuộc MCU có nhân vật chính là một siêu anh hùng gốc Á. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings do Destin Daniel Cretton đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gốc Á gồm Lương Triều Vỹ, Lưu Tư Mộ, Awkwafina, Dương Tử Quỳnh…