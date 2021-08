‘Shang-Chi’ làm phật lòng khán giả Trung Quốc

Bộ phim “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” làm phật lòng khán giả Trung Quốc vì nguyên tác chứa chi tiết phân biệt chủng tộc.

Digital Spy đưa tin trong bài phỏng vấn mới thực hiện với nhà báo Raymond Zhou, chủ tịch Marvel Studios đã lên tiếng xóa bỏ nghi ngờ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings có nội dung phân biệt chủng tộc.

Trong nguyên tác, cha đẻ của siêu anh hùng Shang-Chi là phản diện Phúc Mãn Châu. Ban đầu, nhân vật được xây dựng như hiện thân của “Hiểm họa da vàng” - một khái niệm xuất hiện từ thế kỷ XIX tại Mỹ dùng để miệt thị những người nhập cư gốc Hoa.

Nhân vật phản diện do Lương Triều Vỹ thủ vai bị khán giả Trung Quốc phản đối.

Mở đầu bài phỏng vấn, Kevin Feige nhấn mạnh nhân vật Phúc Mãn Châu trong truyện tranh - thường bị chỉ trích vì phân biệt chủng tộc - không có chỗ trong bộ phim của Marvel Studios “dưới bất kỳ hình thức, cách thức hay chi tiết nào”.

“Phúc Mãn Châu không phải một nhân vật của Marvel. Chúng tôi không sở hữu nhân vật này, và cũng không muốn thế. Trong chuyện tranh, chúng tôi đã loại bỏ Phúc Mãn Châu từ nhiều năm về trước và chưa từng có ý định đưa gã lên phim”, Feige nói.

Tiếp đến, chủ tịch Marvel Studios chia sẻ về nội dung của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ông trấn an người hâm mộ rằng phiên bản Shang-Chi trên màn ảnh sẽ được xây dựng với nhiều cải biên so với truyện tranh.

Trong nguyên tác, nhân vật Shang-Chi được mô tả là người thanh niên quay lưng với gốc gác của mình và chạy theo văn hóa Tây phương. Nhưng Marvel Studios đã thay đổi chi tiết này khi đưa tác phẩm lên màn ảnh.

“Khi chuyển thể nguyên tác truyện tranh thành phim của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, chúng tôi thường xuyên thay đổi cốt truyện. Tính cách của Shang-Chi là một trong những điều đã được chúng tôi chỉnh sửa”, Feige nói.

Bản thân nhân vật chính Shang-Chi cũng chịu nhiều chỉ trích.

Vị chủ tịch tiếp tục: “Trọng tâm của tác phẩm luôn là mâu thuẫn giữa Shang-Chi và cha cậu ấy. Rất nhiều điều đã xảy ra trong truyện tranh. Những bộ truyện của chúng tôi lần lượt ra đời trong khoảng thập niên 1960-1980. Do đó, chúng không tránh khỏi những dấu ấn tiêu cực của thời đại.

Nhưng chúng tôi sẽ chỉ chắt lọc những điều tích cực để đưa vào Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Các bạn có thể yên tâm những tàn dư của quá khứ lạc hậu không phải nội dung mà phim Shang-Chi khai thác”.

Feige khẳng định: “Bộ phim xoay quanh một người anh hùng trưởng thành trong mâu thuẫn với cha cũng như di sản của ông. Anh sẵn sàng làm mọi việc để tự bứt mình khỏi nó. Shang-Chi trở lại để đối mặt với mâu thuẫn lớn nhất đời, tìm hiểu những tầng sự thật còn ẩn giấu về quá khứ cũng như chân tướng cha”.

Tại Trung Quốc, từ năm 2019, nhiều cuộc thảo luận đã nổ ra xoay quanh bản chuyển thể Shang-Chi. Một bài báo trên China Youth Daily, đã viết: "Dù Mandarin trên phim không phải Phúc Mãn Châu trong nguyên tác đi nữa, gã vẫn sống dưới cái bóng của một nhân vật đại diện cho tư tưởng kỳ thị người da vàng”.

Hiện, cả Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Eternals của Marvel Studios đều chưa có lịch phát hành chính thức tại Trung Quốc.