‘Shang-Chi’ khiến Disney thay đổi

Sau thành công của “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” và “Free Guy”, Disney quyết định phát hành độc quyền tại rạp tất cả tựa phim điện ảnh còn lại trong năm 2021.

CNBC đưa tin mới đây, đại diện Công ty Walt Disney thông báo hãng sẽ phát hành độc quyền tại rạp tất cả tựa phim điện ảnh còn lại trong năm nay. Quyết định được “nhà chuột” đưa ra dựa trên tình hình bán vé khả quan của loạt tác phẩm được chiếu duy nhất tại rạp thời gian qua như Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Free Guy.

Theo The-Numbers, sau một tuần ra rạp, doanh thu toàn cầu của Shang-Chi đang ở mức 175,7 triệu USD - với 119,5 triệu USD đến từ rạp Bắc Mỹ. Tác phẩm về siêu anh hùng gốc Á từ Marvel Studios còn thiếu 64 triệu USD để vượt qua doanh thu nội địa hiện tại của Black Widow ( 182,8 triệu USD ).

Eternals là bom tấn tiếp theo đến từ Marvel Studios được phát hành độc quyền tại rạp. Ảnh: Marvel Studios.

Bên cạnh đó, bộ phim hài, hành động Free Guy do 20th Century Studios sản xuất cũng tận hưởng niềm vui chiến thắng với 244,8 triệu USD doanh thu toàn cầu. Sau thời gian trụ rạp, Free Guy sẽ được phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+ và một số kênh thuê phim từ cuối tháng 9.

Thành công của Free Guy và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings khi phát hành độc quyền tại rạp giúp Disney củng cố niềm tin vào nhu cầu xem phim tại rạp từ cộng đồng yêu điện ảnh. Bất chấp diễn biến phức tạp của đại dịch, lượng khán giả trở lại rạp tại Mỹ đã tăng trở lại.

Danh sách tựa phim điện ảnh do Walt Disney phát hành trong bốn tháng cuối năm gồm Encanto, Eternals, The Last Duel, Ron’s Gone Wrong, West Side Story và The King’s Man. Ngoại trừ Encanto, chùm phim sẽ tận hưởng thời gian 45 ngày chiếu độc quyền tại rạp trước khi được tung lên nền tảng trực tuyến. Phim hoạt hình Encanto sẽ chiếu tại rạp trong 30 ngày trước khi phát hành trên Disney+ từ 24/12.

Trước đó, trong nửa đầu 2021, “nhà chuột” từng áp dụng chiến thuật phát hành song song phim mới tại rạp và trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+ với mức phụ phí 30 USD . Tuy nhiên cách phát hành nhanh chóng cho thấy nhiều bất cập.

Nó ảnh hưởng trực tiếp và tiêu cực tới doanh thu phòng vé của phim cũng như tiếp tay cho nạn xem lậu. Thất bại phòng vé của Black Widow, kéo theo vụ kiện cáo rùm beng giữa Scarlett Johansson và Disney thời gian qua, chính là ví dụ.