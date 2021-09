‘Shang-Chi’ dự kiến thu hơn 60 triệu USD trong 4 ngày

Bom tấn siêu anh hùng vừa ra mắt của Disney đã thu 25 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ. Phim được kỳ vọng kiếm về hơn 60 triệu USD sau 4 ngày.

Theo Deadline, 36 tiếng kể từ thời điểm chính thức khởi chiếu, bộ phim siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings do Destin Daniel Cretton đạo diễn và Lưu Tư Mộ thủ vai chính đã thu khoảng 25 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Bộ phim đang trên đà trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn cao thứ ba giữa đại dịch Covid-19 sau Black Widow ( 39,5 triệu USD ) và Fast & Furious 9 ( 29,9 triệu USD ).

Lương Triều Vỹ và Trần Pháp Lai thủ vai cha mẹ của siêu anh hùng Shang-Chi (Lưu Tư Mộ) trên phim. Ảnh: Marvel Studios.

Theo dữ liệu từ các rạp chiếu phim, doanh thu tại Bắc Mỹ sau ba ngày cuối tuần của Shang-Chi dự kiến chạm mốc 60 triệu USD và sẽ vượt con số này sau khi kết thúc dịp nghỉ lễ Lao động kéo dài 4 ngày (từ 3/9 đến 6/9). Ngay cả khi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings kết thúc dịp cuối tuần đầu tiên với chỉ 50 triệu USD , phim vẫn đủ sức mang về cho phòng vẽ Bắc Mỹ một cuối tuần tươi sáng giữa đại dịch.

Thống kê trên PostTrak cho thấy khán giả sau khi xem phim đa phần chấm Shang-Chi 5 điểm - con số cho thấy sự hài lòng cao. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận số điểm tiệm cận tuyệt đối 99% từ hàng nghìn tài khoản người dùng.

Trên mạng xã hội, thảo luận của người dùng về Shang-Chi vẫn vô cùng sôi nổi, trải dài trong nhiều nhóm văn hóa khác nhau. Trong khi khán giả hâm mộ Kpop chờ đón phim vì có sự góp sức của hai thành viên Got7, người yêu điện ảnh châu Á mong chờ màn tái xuất của Lương Triều Vỹ và Dương Tử Quỳnh.

Việc Shang-Chi được lấy cảm hứng từ hình tượng huyền thoại phim võ thuật Lý Tiểu Long cũng là một yếu tố quan trọng khiến khán giả xây dựng thiện cảm với bộ phim. Cuối cùng, tầm ảnh hưởng thời gian qua của Lưu Tư Mộ và Awkwafina trên mạng xã hội cũng góp phần giúp bộ phim lan tỏa.

Dữ liệu trên hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho bộ phim về nam chính siêu anh hùng gốc Á đầu tiên của Marvel cũng như tình hình kinh doanh của các chuỗi rạp chiếu phim. Shang-Chi sẽ được chiếu độc quyền 45 ngày tại các rạp chiếu phim trước khi phát hành trên Disney+.