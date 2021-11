‘Shang-Chi’ - bom tấn hành động mãn nhãn của Marvel

Các màn chiến đấu chất lượng cao, nỗ lực của Simu Liu và tài năng Lương Triều Vỹ đã giúp phim hài hòa cả về phần nhìn lẫn nội dung.

Thể loại: Hành động, võ thuật

Đạo diễn: Destin Daniel Cretton

Diễn viên: Simu Liu, Awkwafina, Lương Triều Vỹ, Meng'er Zhang

Đánh giá: 7,5/10

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Trong ba phim điện ảnh Marvel năm nay, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đang được đánh giá cao nhất. Cả Black Widow và Eternals đều có vấn đề riêng nên không thỏa lòng fan hoặc các nhà phê bình. Nhưng Shang-Chi gần như đáp ứng đủ các tiêu chí và đã khai sinh một người hùng màn ảnh mới, cũng như một hướng đi mới cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Nhiều thế kỷ trước, một người đàn ông bình thường tên Xu Wenwu (Lương Triều Vỹ) tìm thấy 10 chiếc vòng ma thuật có sức mạnh phi thường. Nhờ đó, hắn ta trở nên bất khả chiến bại, giàu có và đầy quyền lực. Wenwu thành lập tổ chức Ten Rings, thực hiện vô số phi vụ và bí mật thao túng diễn biến lịch sử.

Một cảnh hành động trong phim.

Một ngày nọ, trên đường tìm kiếm ngôi làng Ta Lo - nơi cư trú của các sinh vật huyền thoại, hắn phải lòng một người phụ nữ tên Ying Li (Fala Chen). Sức mạnh của tình yêu khiến Wenwu thay đổi. Hắn giải nghệ và cùng cô gái lập một gia đình nhỏ, có hai người con. Nhưng một biến cố khủng khiếp khiến Wenwu trở lại con đường cũ và còn tàn nhẫn hơn xưa.

Ở hiện tại, Shang-Chi (Simu Liu) - con trai Wenwu - sống ở San Francisco (Mỹ) và giấu kín thân phận. Đã nhiều năm, anh tránh mặt cha để tận hưởng cuộc đời của một người bình thường. Nhưng ngày tháng tươi đẹp không thể kéo dài mãi, khi trên xe buýt Shang-Chi cùng cô bạn thân Katy (Awkwafina) bất ngờ bị đám sát thủ của Ten Rings tấn công.

Cho rằng cha mình đang âm mưu gì đó, Shang-Chi tìm đến chỗ em gái Xialing (Meng'er Zhang) để cảnh báo. Họ bước vào một cuộc phiêu lưu đến vùng đất kỳ ảo trong truyền thuyết, đồng thời phải đối mặt với thế lực hung hãn của cha mình.

Hành động mãn nhãn, pha trộn võ thuật và kỹ xảo

Trong truyện tranh, Shang-Chi là nhân vật được tạo ra dựa trên cảm hứng từ Lý Tiểu Long và các huyền thoại võ thuật phương Đông. Anh sở hữu những kỹ năng chiến đấu phi thường, đôi khi có thể hạ gục cả những người mang siêu năng lực. Chính vì vậy, phim điện ảnh được kỳ vọng sẽ mang đến các đoạn hành động xứng tầm nhân vật.

Lương Triều Vỹ gây ấn tượng trong lần đầu đóng phim Hollywood.

Ở mảng này, đạo diễn Destin Daniel Cretton đã không khiến người xem thất vọng khi mang đến những cảnh hành động có thể xem là hay và độc đáo nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Chưa đến một phần ba thời lượng, tác phẩm đã trình làng hai cảnh chiến đấu mãn nhãn theo cách khác nhau. Đó là đoạn cha mẹ Shang-Chi gặp nhau và so tài theo phong cách gợi nhớ dòng phim kiếm hiệp. Lối hành động ở đoạn này đậm chất phương Đông với những chuyển động như một điệu nhảy. Cảnh sau lại hoàn toàn khác, khi Shang-Chi đọ sức đám sát thủ trên không gian chật chội của chiếc xe.

Sự khác biệt của Shang-Chi với nhiều phim trước của Marvel là lối chiến đấu nhấn mạnh sự chính xác và uyển chuyển hơn là sức mạnh cơ bắp hoặc vũ khí. Ngoài đoạn trên xe buýt, hai bối cảnh hành động hấp dẫn khác của phim là ở đấu trường và giàn giáo, nơi máy quay bám chặt bước di chuyển và đòn thế của nhân vật. Kịch tính được truyền tải tốt qua cách dàn dựng, nên dù Shang-Chi là nhân vật rất mạnh, khán giả vẫn có thể cảm thấy anh thật sự đối mặt nguy hiểm trong từng tình huống.

Nam chính Simu Liu từng là diễn viên đóng thế và đã có không ít video hậu trường chứng minh khả năng thể chất của anh. Chính vì thế, Liu là một lựa chọn xuất sắc để vào vai nhân vật võ thuật cao cường. Lối ra đòn chắc nịch và các pha di chuyển gọn gàng của anh đã tạo ra những đòn thế mãn nhãn trong loạt cảnh hành động thường kéo dài nhiều phút.

Lương Triều Vỹ cũng không xa lạ dòng phim võ thuật Hoa ngữ, từng đóng Nhất đại tông sư của Vương Gia Vệ. Ngoài ra, bộ phim giới thiệu gương mặt mới Meng'er Zhang, người đã tập luyện MMA và Thái Cực Quyền cho vai diễn của mình. Nhân vật của cô cũng có nhiều cảnh chiến đấu dữ dội không hề kém cạnh người anh trai là Shang-Chi.

Về cuối, các trận chiến trong Shang-Chi là sự pha trộn giữa đấu tay đôi và kỹ xảo điện ảnh. Lúc này, tác phẩm hơi giống với các phim live-action kỳ ảo của Disney, với dàn quái vật và đại cảnh hoành tráng. Nhưng giữa màn chiến đấu trên diện rộng đó, phân cảnh cuối cùng giữa nhân vật chính và cha mình vẫn đủ cảm xúc để trở thành điểm nhấn.

Chất phương Đông ngập tràn tác phẩm

Kịch bản Shang-Chi khá thú vị với những cài cắm về khủng hoảng danh tính. Vốn là con trai của một ông trùm quyền lực, nhân vật chính lại từ chối cha mình để có cuộc sống thanh thản hơn. Tuy nhiên, dòng máu của người cha vẫn chảy trong anh, cộng thêm những rèn luyện võ thuật và bi kịch thời bé, khiến Shang-Chi không bao giờ có thể trở thành một người bình thường. Cũng như việc nhân vật chính dù cố hòa mình ở thế giới phương Tây nhưng không thể rũ bỏ nguồn gốc phương Đông.

Khán giả châu Á sẽ thích thú khi bắt gặp nhiều tên tuổi quen thuộc như Dương Tử Quỳnh hay Nguyên Hoa.

Với ê-kíp gồm nhiều người gốc Á, Shang-Chi theo đúng định hướng của Marvel là cố gắng truyền tải tinh thần phương Đông. Bối cảnh đầu tiên của bộ phim là ở Trung Quốc, còn lời thuyết minh và lời thoại hoàn toàn bằng tiếng Hoa. Lựa chọn này trong một bom tấn của Hollywood hẳn nhiên là để truyền đi thông điệp rõ ràng về văn hóa. Sau đó, các nhân vật cũng nhiều lần trò chuyện với nhau bằng tiếng Hoa.

Người làng Ta Lo được mô tả là các nhân vật chính trực, cao thượng và xả thân vì nghĩa lớn. Họ cùng hai anh em Shang-Chi giữ vai trò cứu thế giới trong bộ phim mà các nhân vật da trắng vắng bóng. Ở trận chiến cuối cùng, hình tượng rồng được khắc họa khéo léo để mang dáng vẻ kiêu hãnh và cao quý của rồng phương Đông. Hành trình của Shang-Chi là sự dung hòa quá khứ đen tối với tình thương, phương Tây với phương Đông, để tạo ra một con đường riêng.

Nhân vật phản diện trong phim cũng được khắc họa theo hướng khéo léo nhằm tránh trở thành một “người Trung Quốc ác ôn” trên màn ảnh. Xu Wenwu đã gây ra những chuyện khủng khiếp nhưng cũng có lúc thật sự muốn từ bỏ nghiệp ác để vui vầy bên gia đình. Theo diễn biến chính của bộ phim, hắn vừa là ác nhân vừa là nạn nhân từ chính tình yêu của mình, bị dẫn dắt đến mức mù quáng.

“Danh tính kép” cũng là cụm từ có thể dùng cho bản thân bộ phim trị giá 200 triệu USD này. Một mặt, Destin Daniel Cretton hướng nó đến một bom tấn võ thuật kiểu Trung Hoa, tiếp nối di sản của Lý Tiểu Long hay các phim võ hiệp đầu thế kỷ 21. Một mặt, nó vẫn là một tác phẩm của Marvel với những câu thoại hài hước và mục đích kết nối vũ trụ điện ảnh. Creston có vẻ thoải mái hơn ở mặt đầu tiên, trong khi phần thứ hai có lúc chưa được mượt mà như các bom tấn Marvel trước. Sự cân bằng bi - hài của anh chưa thể bằng Taika Waititi hay James Gunn, ngoài ra nhà làm phim hơi lúng túng khi phải giới thiệu khá nhiều khái niệm trong câu chuyện.

Dàn diễn viên nâng tầm tác phẩm

Không có gì để chê trách Simu Liu về phần hành động, bởi ngôi sao sinh năm 1989 đủ thể lực và kỹ năng để hóa thân Shang-Chi. Bản thân nam diễn viên cũng giống nhân vật chính, sinh ở Trung Quốc và lớn lên ở phương Tây.

Vai diễn được đánh giá cao này là phần thưởng xứng đáng cho Simu Liu, một ngôi sao “from zero to hero” đã trải qua thời gian dài nỗ lực trước khi thành công. Phong cách thân thiện, chất hài hước tự nhiên có thể giúp anh trở thành một ngôi sao lớn của Marvel trong nhiều năm tới.

Awkwafina vẫn là cây hài của phim.

Awkwafina tiếp tục giữ phong độ trong vai cô gái ưa tự do và nghịch ngợm. Lối diễn đặc trưng của ngôi sao nữ này nhiều lần “cứu” phim ở các khoảnh khắc cần sự hài hước. Meng'er Zhang cũng tạo sức hút trong vai đả nữ với những đòn thế đẹp mắt. Về tính cách, nhân vật này cũng có điểm nhấn nhờ sự cạnh tranh ngầm với anh mình. Tuy nhiên, hơi đáng tiếc là vai trò của Xialing bị nhạt nhòa về sau. Có vẻ như phải chờ đến phần kế thì nhân vật này mới có thêm nhiều đất diễn.

Ấn tượng nhất vẫn là Lương Triều Vỹ trong lần đầu tiên chạm ngõ Hollywood. Dáng vẻ, nét mặt của tài tử vẽ nên một kẻ phản diện thâm trầm, có học thức, và ở khía cạnh nào đó còn đáng sợ hơn cả những kẻ ác vai u thịt bắp. Trong khi đó, đôi mắt của anh luôn phảng phất một nỗi buồn tương đồng chính bi kịch của nhân vật.

Dù không có quá nhiều thời lượng, Lương Triều Vỹ đã thành công khi lột tả một kẻ phản diện rất con người. Câu chuyện của Wenwu trong phim không quá mới mẻ, nhưng tài tử biết cách thổi hồn vào từng phân cảnh, đặc biệt là những đoạn đau buồn.

Khi Wenwu nhìn vợ, ánh mắt đó cũng toát lên được tình yêu chân thành. Khi hắn nhìn con, đó là ánh nhìn của kỳ vọng, một tâm lý đặc trưng của người Á Đông. Bỏ ngoài tất cả siêu năng lực hào nhoáng, Shang-Chi dường như chỉ còn là câu chuyện về một đứa trẻ và kỳ vọng mà phụ huynh đặt cho nó.