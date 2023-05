Shakira phủ nhận hẹn hò Tom Cruise

Theo nguồn tin TMZ, Shakira chỉ tình cờ đứng cạnh Tom Cruise tại giải đua xe công thức 1 Miami ở Florida (Mỹ) vào ngày 7/5, vì họ có chung người bạn nổi tiếng - tay đua Lewis Hamilton. Thành viên của đội Mercedes chính là người mời hai ngôi sao đến dự.

"Đó là lý do họ được nhìn thấy đứng cạnh nhau trong suốt sự kiện. Không có gì lãng mạn ở đây. Tất cả chỉ dừng ở mức độ bạn bè thân thiện", nguồn tin nhấn mạnh, đồng thời nói thêm 3 ngày sau đó, Shakira đi chơi trên du thuyền cùng Hamilton và một số người bạn khác, nhưng không có Cruise.

Trả lời Us Magazine, người thân cận với Shakira cũng phủ nhận tin đồn tài tử Hollywood theo đuổi nữ ca sĩ. Người này cho biết: "Shakira có khoảng thời gian tuyệt vời với Tom tại giải F1, nhưng cô ấy không có hứng thú hẹn hò với nam diễn viên. Tom rất tốt và Shakira muốn bầu bạn với anh ấy. Tuy nhiên, để yêu nhau thì không".

Ở thời điểm hiện tại, chủ nhân hit La La La được cho là không muốn tập trung vào chuyện tình cảm với bất kỳ ai. Shakira còn nhiều kế hoạch công việc cần hoàn thành, bên cạnh việc nuôi dạy con cái ở môi trường mới.

Trước đó, Page Six viết rằng Cruise có ấn tượng tốt với Shakira sau buổi gặp mặt. Tài tử được cho là muốn theo đuổi nữ ca sĩ. Tuy nhiên, phía Cruise không lên tiếng về thông tin này.

Tờ Marca đưa tin Shakira đưa hai con Milan, 10 tuổi và Sasha, 8 tuổi rời Barcelona (Tây Ban Nha) đầu tháng 4 và chuyển đến Miami (Mỹ) định cư. Ban đầu, cô định cùng bọn trẻ rời Tây Ban Nha ngay khi chúng kết thúc năm học vào tháng 6. Tuy nhiên, Shakira có động lực xuất ngoại sớm hơn.

Sau gần một năm chia tay cựu trung vệ Pique, Shakira đã thực sự lấy lại tinh thần. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, ca sĩ nói: "Khi phụ nữ đối mặt với khó khăn, họ sẽ trở nên mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa họ đang học cách nhận ra điểm yếu và chấp nhận sự tổn thương bên trong".

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.