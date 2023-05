Shakira không muốn Tom Cruise tán tỉnh

Theo tạp chí Heat, Shakira cầu xin Tom Cruise đừng tán tỉnh mình sau khi cả hai đứng cạnh nhau tại giải đua xe công thức 1 Miami ở Florida (Mỹ) ngày 7/5. Nguồn tin này cho biết trong khi Cruise tỏ ra hào hứng với việc hẹn hò, Shakira thì không.

"Tom cư xử với Shakira tương tự cách anh từng làm với vợ cũ Katie Holmes trong lần đầu gặp mặt. Anh ấy nói với bạn bè rằng anh và Shakira có mối liên kết thực sự cần xây dựng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không cảm thấy như vậy", nguồn tin tiết lộ.

Với Shakira, cô chỉ đơn giản giữ thái độ thân thiện khi chụp ảnh cùng tài tử Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One trong chốc lát, hoàn toàn không có tình ý. Dẫu vậy, Cruise được cho là muốn nhiều hơn thế.

Nguồn tin tiếp tục nói với tạp chí Heat: "Tình hình đang quá sức đối với Shakira. Cô ấy phải đối mặt hàng loạt câu hỏi về việc liệu có hẹn hò Tom hay không. Shakira không muốn khiến Tom xấu hổ hay khó chịu, nhưng cô ấy không nghĩ nhiều về người đàn ông này".

Trước đó, Mirror trích dẫn nhiều bình luận trên mạng xã hội tấn công Cruise vì tài tử trò chuyện vui vẻ với Shakira. Và theo nguồn tin Page Six, nam diễn viên "thực sự quan tâm đến việc theo đuổi Shakira" sau lần gặp gỡ này.

Ngay lập tức, người thân cận với Shakira phủ nhận thông tin hai ngôi sao đang tìm hiểu hay hẹn hò. Trả lời TMZ, người này nói nữ ca sĩ chỉ tình cờ đứng cạnh Tom Cruise tại giải F1 vì họ có chung người bạn nổi tiếng - tay đua Lewis Hamilton. Thành viên của đội Mercedes chính là người mời hai ngôi sao đến dự.

Chủ nhân hit La La La được cho là không muốn tập trung vào chuyện tình cảm với bất kỳ ai. Shakira còn nhiều kế hoạch công việc cần hoàn thành, bên cạnh việc nuôi dạy con ở môi trường mới.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.