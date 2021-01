‘Sex and the City’ trở lại màn ảnh sau 16 năm

Sau 16 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ, bộ phim truyền hình ăn khách "Sex and the City" sắp quay trở lại với những câu chuyện mới.

Ngày 11/1, Variety xác nhận series phim Sex and the City sẽ được tiếp tục sản xuất và phát sóng trên hệ thống xem video trực tuyến HBO Max. Phần phim mới nhan đề And Just Like That… sẽ có sự tham gia của Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon và Kristin Davis.

Kim Cattrall, nữ diễn viên vào vai Samantha Jones trong series gốc, sẽ không góp mặt trong tác phẩm. Parker, Nixon và Davis đồng thời đảm nhận vai trò chỉ đạo sản xuất phiên bản Sex and the City mới cùng với Michael Patrick King.

Chương tiếp theo của Sex and the City theo chân Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) và Miranda Hobbes (Nixon) trên hành trình tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống, tình yêu và tình bạn ở tuổi 50. Series dự kiến gồm 10 tập, mỗi tập có độ dài khoảng 30 phút và bấm máy tại New York City vào cuối mùa xuân.

Bộ ba nhân vật chính gắn liền với thương hiệu Sex and the City. Ảnh: HBO.

Ngày 10/1, bộ ba nữ diễn viên Parker, Davis và Nixon đồng loạt tiết lộ tin tức về dự án mới trên Instagram thông qua một đoạn giới thiệu ngắn.

Đoạn video gồm những cảnh phim chuyển qua lại giữa khung cảnh thành phố New York và màn hình máy vi tính. Trên màn hình, dòng chữ “And just like that…” và “The story continues…” hiện ra trên nền giọng lồng tiếng đặc trưng của Parker.

Trên Instagram cá nhân, bài đăng đoạn video của Sarah Jessica Parker đi kèm mô tả: “Tôi vô cùng tò mò một chuyện… giờ họ ra sao rồi nhỉ?”.

“Tôi lớn lên cùng nhân vật này, và háo hức mong chờ được thấy cuộc sống của họ tiếp tục phát triển trong một giai đoạn mới, gắn liền với thành phố chứa bao câu chuyện thật thà, thấm thía và hài hước đã định hình nên tính cách nhân vật”, Sarah Aubrey - trưởng bộ phận nội dung gốc của HBO Max chia sẻ.

Sex and the City do Darren Star (nhà sáng tạo của series Emily in Paris) xây dựng dựa trên nội dung cuốn sách cùng tên phát hành năm 1997 của Candace Bushbell. Series gốc lên sóng năm 1998, kéo dài sáu mùa trước khi khép lại vào năm 2004. Phim từng được sản xuất thêm hai bản điện ảnh là Sex and the City (2008) và Sex and the City 2 (2010).

Một series tiền truyện với sự tham gia của AnnaSophia Robb, nhan đề The Carrie Diaries, từng lên sóng kênh truyền hình CW năm 2013. Sự trở lại của Sex and the City đã nối dài chuỗi tác phẩm làm mới những series ăn khách một thời của HBO Max sau Gossip Girl và True Blood.