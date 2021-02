Seungri, T.O.P bị làm mờ mặt trên sóng truyền hình

Ban tổ chức Seoul Music Awards gây nhiều tranh cãi khi làm mờ mặt của Seungri, T.O.P và B.I (iKON) trong video vinh danh.

Ngày 1/2, Chosun Ilbo đưa tin lễ trao giải Seoul Music Awards 2021 diễn ra vào tối 31/1, quy tụ dàn ngôi sao thần tượng hàng đầu showbiz Hàn Quốc như TWICE, NU'EST, Kim Heechul, Oh My Girl.

Ngoài phần trao giải thưởng, sự kiện năm nay cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều cho người xem khi làm mờ mặt của hai thành viên nhóm Big Bang là Seungri, T.O.P và B.I (iKON) trong video vinh danh.

Hình ảnh của Seungri, T.O.P và B.I (iKON) bị làm mờ. Ảnh: Naver.

Cụ thể, trước khi công bố giải Daesang dành cho nhóm nhạc BTS, ban tổ chức đã trình chiếu đoạn video kỷ niệm của tất cả người chiến thắng qua các năm tại sự kiện, từ giải Daesang đến giải Tân binh của năm.

Đến phân đoạn của Big Bang - nhận giải Daesang 2007 và iKON - nhận giải Tân binh của năm 2015, gương mặt của 3 ngôi sao nói trên đều bị làm mờ.

Cách xử lý hình ảnh của ban tổ chức Seoul Music Awards gây ra tranh luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng việc này là hậu quả cho nhưng bê bối đời tư mà Seungri, T.O.P và B.I vướng phải thời gian qua. Họ đồng tình với hành động cấm sóng hình ảnh 3 ngôi sao.

Seungri hiện đối diện với 9 cáo buộc liên quan đến vụ án hình sự của câu lạc bộ tai tiếng Burning Sun. Trong khi đó, T.O.P lại vướng scandal hút cần sa, nhận án 2 năm tù treo, còn B.I bị phanh phui hành vi mua bán, tàng trữ chất gây ảo giác vào năm 2016. Tháng 6/2019, anh thừa nhận tội trạng và tuyên bố rời nhóm iKON.

Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng 3 nghệ sĩ không đáng bị che mờ mặt vì trước khi vướng bê bối họ cũng đã có những cống hiến cho ngành giải trí.