Series phim ‘Quá nhanh quá nguy hiểm’ liệu có 'quá đà'?

Qua hàng chục phần, “Fast & Furious” từ một hiện tượng của mùa phim hè 2001 dần trở thành thương hiệu bom tấn hành động nổi tiếng bậc nhất lịch sử.

Ra mắt năm 2001, phần phim đầu tiên mang tên The Fast and the Furious lấy cảm hứng từ bài báo có tên Racer X về giới đua xe, được đăng tải trên tạp chí Vibe. Tác phẩm theo chân chàng cảnh sát chìm Brian O'Conner (Paul Walker) khám phá danh tính của nhóm cướp sử dụng xe độ, do Dominic Toretto (Vin Diesel) cầm đầu.

Thời điểm này, phim có màn chào sân đầy ấn tượng tại phòng vé, với doanh thu hơn 200 triệu USD . Thành tích này còn khá khiêm tốn nếu đặt cạnh Harry Potter and the Sorcerer’s Stone hay The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring ra mắt cùng năm đó. Dẫu vậy, đây vẫn là một con số đáng kể khi so sánh với kinh phí sản xuất chưa tới 40 triệu USD .

Bên cạnh thành tích phòng vé, phim còn nhận phản hồi tích cực nhờ cốt truyện cùng trải nghiệm giải trí thú vị. Nắm bắt được thị hiếu khán giả cũng như tiềm năng thương mại, Universal Pictures quyết định phát triển bộ phim này thành franchise (thương hiệu điện ảnh).

Loạt phim hành động ăn khách

Sau hơn 2 thập kỷ tung hoành trên màn ảnh rộng, Fast & Furious tới nay đã trở thành loạt phim đồ sộ. Có tới 9 dự án thuộc Main Saga (mạch truyện chính), trải dài từ The Fast and the Furious (2001) tới F9: The Fast Saga (2021). Bên cạnh đó là 1 dự án spin-off (phần phim lẻ tách biệt khỏi mạch truyện chính) mang tên Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, ra mắt năm 2019.

Từ thành tích 200 triệu USD của phần phim đầu tiên, Fast & Furious phát triển thành một thương hiệu điện ảnh với tổng doanh thu khổng lồ. Tới nay, loạt phim đã gặt hái khoảng 6,7 tỷ USD , nghiễm nhiên lọt top franchise ăn khách nhất mọi thời đại. Fast & Furious chỉ xếp sau những series như Avengers, Spider-Man thuộc nhà Marvel, Star Wars, James Bond hay Harry Potter.

Fast & Furious là một trong những franchise đình đám nhất thế giới. Ảnh: Universal Pictures.

Đáng nói, trong tổng số 10 phần phim, The Fate of the Furious và Furious 7 có thành tích phòng vé lần lượt là 1,24 tỷ USD và 1,51 tỷ USD , ghi tên trong bảng tổng sắp phim có doanh thu cao nhất lịch sử.

Xuất phát điểm là dự án kinh phí thấp với kỹ xảo chưa mấy chỉn chu, chất lượng hậu kỳ của Fast & Furious ngày một cải thiện. Cho tới Fast Five (2009), ê-kíp đã mang lại cho khán giả bữa tiệc giải trí mãn nhãn. Từ những cảnh cháy nổ cho tới những pha đua xe mạo hiểm tới nghẹt thở, tất cả đều góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt của loạt phim.

Cũng chính từ đây, Fast & Furious được giới hàn lâm và cả khán giả chính thức công nhận là bom tấn hành động.

Sức hút của thương hiệu “Fast & Furious”

Khó thể phủ nhận, giải trí luôn là yếu tố được đề cao trong bất cứ phần phim Fast & Furious nào. Thậm chí, từng có nhiều chuyên gia cho rằng, thương hiệu này quá chú trọng giải trí mà quên đi việc nâng cấp kịch bản.

Trong Fast & Furious, thế giới của các tay đua đường phố được lột tả một cách rất ấn tượng. Từ bối cảnh cuộc đua cho tới xã hội của những tay chơi xế xịn, tất cả đều hiện lên chân thực, sống động. Đáng nói, quy mô cũng như mức độ điên rồ của các cảnh hành động, rượt đuổi mạo hiểm tăng dần theo mỗi phần.

Theo ScreenRant, đã có khoảng 12.000 chiếc xe được sử dụng trong loạt phim Fast & Furious. Để chiêu đãi thị giác khán giả, các nhà làm phim sẵn sàng “vung tiền” khi cho phá hủy hàng loạt xe trong suốt giai đoạn ghi hình. Theo ước tính, có tới hơn 2.000 chiếc xe hư hỏng nặng xuyên suốt quá trình làm phim.

Fast & Furious 6 vẫn giữ kỷ lục với khoảng 350 chiếc xế hộp bị phá hủy. Trong khi đó, với phần phim gần đây nhất là Fast & Furious 9, con số này cũng rơi vào khoảng hơn 200 chiếc xe.

Loạt phim có sự góp mặt của nhiều ngôi sao hành động. Ảnh: Hitek.

Bên cạnh các cảnh hành động và dàn xế khủng, Fast & Furious còn quy tụ dàn sao đình đám, thu hút một lượng fan đông đảo cho loạt phim này. Đó là Paul Walker (thủ vai Brian O’Conner), xuất hiện trong sáu trên tổng số bảy tập phim đầu (trừ phần 3). Với dáng vẻ điển trai, phong trần, tài tử trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều dự án hành động trong thập niên 2000.

Đó là Vin Diesel, người được coi là “gương mặt thương hiệu” của loạt phim. Fast & Furious đã giúp anh đổi đời, trở thành ngôi sao đình đám trên toàn thế giới. Anh thủ vai nam phụ Dominic Toretto trong phần đầu tiên, trở lại ở phần 4 rồi tiếp tục giữ vai chính cho tới nay.

“Đả nữ” Michelle Rodriguez cũng là một trong những diễn viên gắn bó lâu dài với Fast & Furious. Ở phần đầu, cô thủ vai Letty, bạn gái luôn sát cánh cùng Dominic trong các phi vụ. Sang phần 4, Letty bị sát hại, nhưng bất ngờ tái xuất ở phần 6 với chứng mất trí nhớ, rồi hồi phục và vẫn xuất hiện đến nay.

Ngoài những ngôi sao này, Fast & Furious còn quy tụ các cái tên đình đám khác như The Rock, Jason Statham, Jordana Brewster hay Charlize Theron,...

Sạn logic xuất hiện ngày càng nhiều

Tỷ lệ thuận với mức độ nổi tiếng, loạt phim này gây không ít tranh cãi. Trong vũ trụ điện ảnh Fast & Furious, những thứ vô lý như một chiếc ô tô có thể lao qua các tòa nhà hay thậm chí hạ gục cả máy bay lại không mấy xa lạ.

Gần nhất, phần 9 mang tên F9: The Fast Saga bị không ít chuyên gia và khán giả chỉ trích vì quá phi logic. Những tình tiết xe bay, lao vực mà vẫn an toàn hay các nhân vật đã chết lại hồi sinh khiến người xem có cảm giác “khó nuốt”. Tờ Variety nhận xét phim chỉ toàn cảnh hành động trong khi nội dung quá hời hợt.

Fast X là phần thứ 10 trong mạch truyện chính. Ảnh: Screen Rant.

Nhiều cây bút chỉ ra rằng, một trong số điểm yếu chí mạng của loạt phim là sự hụt hơi trong cách xây dựng kịch bản, từ đường dây câu chuyện cho tới sự phát triển của hệ thống nhân vật. Các nhà làm phim cố gắng “lấp liếm” điều này bằng cách phát triển thông điệp tình cảm gia đình. Tuy nhiên, điều này nhiều khi mang lại cảm giác rập khuôn, sáo rỗng.

Trên thực tế, không riêng F9, các phần Fast & Furious hầu như không được đánh giá quá cao về mặt nội dung. Song, sự tụt dốc của một vài phần gần đây khiến khán giả thất vọng.

Trở lại sau 2 năm vắng bóng, Fast X được kỳ vọng sẽ xoay chuyển thế bí của loạt phim hành động này. Điểm đặc biệt mà khán giả chờ đợi nằm ở phản diện Dante - con trai của ông trùm Hernan Reyes. Nhân vật được hóa thân bởi nam diễn viên Jason Momoa.

Đây có lẽ là lần hiếm hoi ngôi sao 43 tuổi được là “trai hư” trên màn ảnh. Bước ra khỏi hình tượng người hùng quen thuộc, anh tiết lộ nhân vật của mình “là một con rắn độc”, với những toan tính không thể lường trước. Đáng chú ý, khán giả sẽ được chứng kiến màn kết hợp của Dante cùng Cipher (Charlize Theron), phản diện xảo quyệt từng xuất hiện ở một vài phần tiền nhiệm.

Nếu thành công, Fast X có thể xóa được định kiến của khán giả về một “thương hiệu hành động bom tấn, nhưng nội dung lại thiếu sức nặng”.