Series phim hành động 'Taxi Driver 2' phát sóng độc quyền trên K+

Sau hai năm khiến người hâm mộ mong ngóng, series “Ẩn danh 2” (Taxi Driver 2) lên sóng độc quyền Truyền hình K+ từ ngày 17/2 với độ kịch tính gấp nhiều lần so với phần đầu.

Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Red Cage, Ẩn danh (Taxi Driver) là một trong các tác phẩm ăn khách của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2021. Phim xoay quanh một hãng taxi bí ẩn mang tên Rainbow Taxi (Taxi Cầu Vồng). Vẻ ngoài là dịch vụ vận chuyển, đây thực chất là một đội ngũ thực thi công lý, mang mục tiêu thay các khách hàng trả thù khi họ không giành được công bằng trước pháp luật.

Tiếp nối thành công phần 1

Khi mùa đầu tiên lên sóng, bộ phim nhận “cơn mưa” lời khen và sự đánh giá cao từ khán giả lẫn giới chuyên môn, giữ phong độ xuyên suốt 16 tập. Rating của phim khi đó đạt 12,6% và trung bình mỗi tập có tới gần 2,77 triệu người xem.

Nội dung cuốn hút khi lấy cái ác chống lại cái ác cùng diễn xuất thuyết phục của dàn sao thực lực giúp phần 1 của phim đạt nhiều kỷ lục rating. Đồng thời, tấm danh thiếp mang thông điệp kỳ lạ “Đừng chết, hãy báo thù” của hãng Taxi Cầu Vồng không chỉ thu hút được sự chú ý của các nạn nhân trong phim, mà còn gây ấn tượng với người xem.

Phim xoay quanh thông điệp: Khi pháp luật không thể giúp bạn đòi lại công bằng, hãy để Taxi Cầu Vồng giúp bạn.

Nối tiếp thành công đó, Ẩn danh 2 tạo nhiều kỳ vọng cho khán giả ngay khi công bố dự án. Được xem là “bom tấn” màn ảnh Hàn trong tháng 2, phim hứa hẹn không làm thất vọng những người yêu thích phần 1.

Yếu tố đầu tiên khiến các fan yên tâm là sự trở lại của biên kịch Oh Sang Ho. Từng tạo nên dấu ấn đặc sắc ở các tập đầu, biên kịch Oh gây tiếc nuối khi rút lui khỏi nửa cuối phần 1. Dưới bàn tay nhào nặn của biên kịch, câu chuyện phim tiếp tục dựa theo các vụ án có thật từng gây rúng động, đồng thời tăng thêm độ đen tối trong tình tiết. Sự xuất hiện của một phản diện mới đáng gờm sẽ đặt Rainbow Taxi vào nhiều tình huống nghìn cân treo sợi tóc.

Đầu tư quy mô hoành tráng

Không chỉ chăm chút về kịch bản, quy mô phần 2 cũng được đầu tư hoành tráng hơn. Nhà sản xuất tiết lộ đã cải tạo những chiếc taxi cùng yêu cầu cao hơn về các cảnh hành động.

Qua trailer, Ẩn danh 2 hé lộ hàng loạt cảnh rượt đuổi, đánh đấm nghẹt thở và đẹp mắt. Đặc biệt, vài cảnh trong số đó được ghi hình tại Đà Nẵng, Việt Nam. Đại diện nhà sản xuất cho biết khi khía cạnh tội phạm - giải trí được nâng cấp so với phần 1, họ cũng nỗ lực tăng thêm tốc độ, cảm giác hồi hộp trong từng pha hành động.

“Khán giả sẽ được thưởng thức những pha giao đấu chất lượng hơn khi ‘người hùng taxi’ Kim Do Gi trừng phạt kẻ phản diện. Xin hãy chờ đợi nó”, phía sản xuất nhấn mạnh.

Theo lời đạo diễn Lee Dan, trong phần 2 sẽ có 7 câu chuyện được kể trong 16 tập phim. Mỗi tập có các nhân vật, chủ đề trung tâm và tone màu câu chuyện khác nhau. Điều này khiến đạo diễn cảm giác mình thực hiện 7 bộ phim truyền hình ngắn.

Ở Ẩn danh 2, các thành viên chủ chốt của Rainbow Taxi do Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin và Bae Yoo Ram đảm nhận đều tiếp tục góp mặt. Trong đó, “át chủ bài” Kim Do Gi do Lee Je Hoon thủ vai một lần nữa chiếm trọn cảm tình của fan với vẻ ngoài nam tính cùng kỹ năng hành động, cận chiến điêu luyện.

Là tài năng diễn xuất được bảo chứng của màn ảnh Hàn cộng thêm vẻ ngoài điển trai, Lee Je Hoon ngày càng tăng nhiệt sức hút. Bên cạnh tạo hình bụi phủi mà vẫn lịch lãm, anh chàng còn gây sốt với tạo hình tóc dài, thân hình vạm vỡ, gân guốc trong bối cảnh phòng biệt giam chưa từng thấy trước đó.

Thân hình đẹp của tài tử sinh năm 1984 khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Màn tái xuất lần này của Je Hoon hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ, xứng danh “người hùng màn ảnh Hàn”. Anh chia sẻ khi trả lời phỏng vấn SBS: “Những màn trả thù rực lửa đã làm nên thương hiệu của Ẩn danh sẽ một lần nữa được mang tới ở mùa 2. Nhưng điều đáng chú ý là mọi thứ diễn ra ở quy mô lớn hơn nhiều, đến mức tôi đã bị sốc trong quá trình quay phim”.

Tháng 7/2022, ngôi sao 39 tuổi cùng ê-kíp của Ẩn danh 2 đến Đà Nẵng quay phim, khiến khán giả phấn khích và mong đợi ngày phim khởi chiếu. Anh cũng dốc sức tập luyện để có được sắc vóc đúng như yêu cầu trong kịch bản.