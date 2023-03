Series Hàn Quốc 'Taxi ma quái' mở màn hài hước, kịch tính trên K+

Ế khách dương thì bác tài Young Min (Chan Young) chuyển sang phục vụ khách âm, tạo nên tình huống hài hước và cảm động trong series “Taxi ma quái” (Delivery man) độc quyền trên K+.

Bộ phim Hàn Quốc mới nhất này đang được Truyền hình K+ phát sóng độc quyền tại Việt Nam lúc 22h10 thứ 4, 5 hàng tuần trên mọi nền tảng gồm K+Life và app K+, song song với lịch chiếu tại Hàn Quốc.

Dịch vụ có vẻ “độc lạ” và ma mị này là ý tưởng của một tài xế có “đôi mắt âm dương” và một ma nữ mất trí nhớ. Đêm nọ khi đang lái xe, Young Min hoảng hồn khi bắt gặp linh hồn của Kang Ji Hyun (do Min Ah thuộc nhóm Girl’s Day đóng) ngồi trên ghế sau xe anh. Mất toàn bộ ký ức ngày còn sống và không thể rời quá xa khỏi chiếc taxi, Ji Hyun bám riết Young Min, mong anh giúp cô đi tìm thân thế và nguyên nhân cái chết của mình.

Sự xuất hiện của nàng ma nữ gây ra nhiều tình huống bi hài cho nam tài xế trẻ tuổi, bởi những ai đón chuyến xe của anh thường cảm thấy khó chịu và không thể ngồi lâu. Gây khó khăn cho việc kinh doanh của anh tài xế nhưng lại không thể rời đi, Ji Hyun gợi ý Young Min kinh doanh dịch vụ taxi cho các hồn ma.

Sự xuất hiện của ma nữ Ji Hyun làm xáo trộn cuộc đời Young Min.

Dịch vụ này vừa giúp cặp đôi kiếm được tiền vừa giúp những người đã khuất hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Nếu khán giả đã yêu thích dịch vụ taxi giúp kẻ yếu thế chống lại cái ác trong Ẩn danh 2 (Taxi driver) thì đây sẽ là dịp khám phá thêm một dịch vụ taxi kỳ thú khác trên truyền hình qua series mới này.

Điểm sáng lớn nhất của Taxi ma quái đến từ dàn cast trẻ trung và diễn xuất ăn ý, đặc biệt là cặp đôi diễn viên chính Yoon Chan Young - Min Ah. Trong vai hai kẻ khắc khẩu từ lần đầu chạm mặt, cặp đôi đã trở thành cộng sự ăn ý và cùng nhau kiếm tiền từ dịch vụ taxi “độc lạ”. Trailer phim còn tiết lộ cảnh môi chạm môi khiến trái tim họ lạc nhịp dù âm dương cách biệt giữa cả hai. Chất ly kỳ và hài hước được cân đối trong 2 tập đầu, mang đến sự quyến rũ và lôi cuốn khán giả cùng theo dõi hành trình bộ phim.

Yoon Chan Young vào vai chàng tài xế biết quan tâm người khác trong Taxi ma quái.

Nam chính Yoon Chan Young nổi lên gần đây với vai diễn Lee Cheong San trong bộ phim Ngôi trường xác sống (All of us are dead) với trái tim lương thiện, dũng cảm và đóng nhiều cảnh rượt đuổi ấn tượng. Khi nhận vai Young Min trong Taxi ma quái, anh bắt đầu đi taxi thường xuyên và chủ động hỏi chuyện các tài xế để hiểu hơn về hệ thống vận tải công cộng, thu thập chất liệu cho việc diễn xuất. “Tôi cảm thấy có trách nhiệm khi nhận vai Seo Young Min. Tôi hy vọng có thể truyền tải một cách sống động chuyến hành trình đặc biệt với những hồn ma này”, Yoon Chan Young cho biết.

Hóa thân ma nữ mất trí Ji Hyun, Min Ah ghi điểm nhờ sự hồn nhiên mà rất thông minh. Thành viên nhóm Girl’s Day cho biết lần đầu tiếp xúc dạng vai hồn ma và mất trí nhớ, cô chịu áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, đạo diễn đã tạo cho cô cảm hứng để nhập vai, với lời khuyên cô hãy là chính mình và diễn xuất thật tự nhiên.

Min Ah với vẻ hồn nhiên mà thông minh trong Taxi ma quái trên K+.

Min Ah sinh năm 1993, có kinh nghiệm 12 năm diễn xuất với hơn 10 phim truyền hình và một vài phim điện ảnh. Năm 2016, cô thắng giải “Tân binh xuất sắc” và “Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim lãng mạn - hài hước” tại Giải thưởng phim truyền hình SBS, với tác phẩm Gong Shim đáng yêu (Beautiful Gong Shim).

Quá trình đóng phim, 2 ngôi sao dành nhiều thiện cảm cho nhau và tìm thấy sự kết hợp ăn ý. Trong cảm nhận của Yoon Chan Young, Min Ah là người tuyệt vời với nguồn năng lượng tích cực. Anh cảm nhận cô luôn cố gắng tìm ra hướng đi tốt nhất và là một bạn diễn đáng tin cậy.

Min Ah cũng chia sẻ: “Tôi đã rất vui khi quay phim với Yoon Chan Young. Tôi đã có động lực cải thiện diễn xuất của mình khi nhìn cách anh ấy cố gắng vì vai diễn. Tôi tin năng lượng và tinh thần của chúng tôi sẽ được thể hiện trong bộ phim”.