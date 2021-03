Sếp Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận lương 62 triệu/tháng

Năm 2020, tiền lương bình quân của nhân sự làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 26 triệu đồng/tháng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa báo cáo các chỉ số tài chính của năm 2020 với kết quả vượt mục tiêu đề ra trong bối cảnh dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán năm qua tăng đột biến.

Tổng doanh thu của HNX năm 2020 là 789 tỷ đồng , vượt 27% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 499 tỷ, cao hơn 47% so với chỉ tiêu ban đầu. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của HNX lên tới 63%. So với năm 2019, lợi nhuận của HNX tăng 28%.

Năm 2021, HNX đạt mục tiêu tổng doanh thu tăng 4% lên 824 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn là 500 tỷ, không chênh lệch đáng kể với kết quả năm qua.

Lợi nhuận của HNX tăng mạnh Lợi nhuận trước thuế của HNX từ năm 2017 Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 KH Lợi nhuận trước thuế column tỷ đồng 256 311 389 499 500

Năm qua, tiền lương bình quân của nhân sự tại HNX là 26 triệu đồng/tháng, cao hơn 1 triệu so với kế hoạch ban đầu. Riêng tiền lương của 4 lãnh đạo sở giao dịch này trung bình là 62 triệu đồng/tháng trong năm 2020, nhiều hơn 6 triệu so với dự kiến.

Năm 2021, HNX đặt mục tiêu có thêm 10 doanh nghiệp lên niêm yết và 60 doanh nghiệp giao dịch trên thị trường UPCoM. Hiện tại, 354 doanh nghiệp niêm yết trên HNX và 907 cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM.

HNX đồng thời tiếp tục triển khai các sản phẩm phái sinh mới và sẽ đưa Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm vào giao dịch trong năm nay.

Sở Giao dịch Hà Nội cũng tập trung hoàn thành nghiệm thu, tiếp nhận hệ thống mới của nhà thầu Hàn Quốc KRX. Việc đảm bảo hệ thống giao dịch vận hành an toàn, không xảy ra lỗi ảnh hưởng đến thị trường và nhà đầu tư được xác định là ưu tiên hàng đầu.

Trong ngày 25/3, HNX vừa có Chủ tịch HĐQT mới là ông Nguyễn Duy Thịnh. Ông Thịnh trước đó là Phó chánh văn phòng Bộ Tài chính.

Song song đó, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐQT HNX được điều động giữ chức Chủ tịch HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX). Đồng thời, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Văn Hoàng được bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc VNX.

VNX là được thành lập theo Quyết định 37 của Thủ tướng, là công ty mẹ nắm giữ 100% vốn 2 sở giao dịch thành viên gồm HNX và HoSE. Hiện nay, Bộ Tài chính đang chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán nhanh chóng hoàn thành các công việc để đưa hệ thống của VNX vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.