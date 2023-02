Sếp PSG gặp chủ tịch Chelsea vì Neymar

Theo ESPN, ông Nasser Al-Khelaifi, chủ tịch PSG, và Todd Boehly, ông chủ mới của Chelsea, đã cùng nhau ăn trưa tại Paris. PSG muốn bán Neymar từ hè 2022 nhưng không tìm được CLB nào sẵn sàng chiêu mộ ngôi sao người Brazil. Hiện tại, đội chủ sân Parc des Princes cũng không thiết tha giữ chân Neymar. Trong khi đó, ông Boehly lại muốn có được chữ ký của tiền đạo này.

Le Parisien tin rằng Chelsea có thể phải bỏ ra một khoản phí chuyển nhượng khá lớn dù Neymar đã 31 tuổi. Nguyên nhân là hợp đồng giữa PSG và Neymar còn thời hạn đến năm 2027. Ngoài ra, đội chủ sân Stamford Bridge cũng sẽ tốn một số tiền không nhỏ để trả lương cho ngôi sao này. Tại PSG, Neymar đang hưởng lương 30 triệu euro/mùa.

Gần đây, Neymar và PSG xảy ra bất đồng. Foot Mercato cho biết PSG hết kiên nhẫn với Neymar và muốn bán tiền đạo sinh năm 1992. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Neymar trở thành tâm điểm của những rắc rối vây quanh PSG một tuần qua.

Ngôi sao của "Selecao" được cho đã chỉ trích đồng đội sau trận thua AS Monaco 1-3 ở vòng 23 Ligue 1. Tài năng trẻ Hugo Ekitike trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ từ Neymar. Cựu sao Barca cũng tranh cãi với Luis Campos, Giám đốc Thể thao PSG. Khi ông Campos chỉ trích cầu thủ PSG trong trận thua Monaco, Neymar liền phản ứng lại, dẫn đến cuộc tranh cãi gay gắt giữa đôi bên.

Ở mùa giải 2022/23, Neymar có phong độ khá ổn. Tại Ligue 1, anh đã ghi 12 bàn, có 10 kiến tạo sau 19 trận. Ở Champions League, ngôi sao này sở hữu 2 pha lập công.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.