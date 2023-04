Sếp Long Châu: Mở nhà thuốc phải có lãi trong 6 tháng

Lãnh đạo chuỗi nhà thuốc cho biết vẫn đang mở rộng nhanh nhà thuốc Long Châu và tự tin phần lớn các nhà thuốc sẽ có lãi trong vòng 6 tháng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail - cho biết chuỗi Long Châu đang tiếp tục mở rộng nhanh khi mở thêm 100 nhà thuốc trong quý I.

Ông lớn bán lẻ này sở hữu 937 cửa hàng Long Châu tại cuối năm 2020. Chuỗi nhà thuốc này mang về 53 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp hơn 10 lần so với con số lãi 5 tỷ đồng của năm 2021.

Vẫn mở rộng nhanh

Vào tháng 11/2022, Long Châu thông báo đạt mốc 1.000 nhà thuốc để đuổi kịp Pharmacity. Còn trong tài liệu họp mới công bố, Long Châu tuyên bố đã trở thành chuỗi nhà thuốc có số cửa hàng lớn nhất Việt Nam.

Theo kế hoạch đề ra cho năm 2023, Long Châu đặt mục tiêu tăng nhận diện về vùng phủ thông qua việc mở thêm ít nhất 400 nhà thuốc và nâng tổng số tại cuối năm 2023 lên 1.400-1.500 cửa hàng.

Cuộc họp cổ đông thường niên 2023 của FPT Retail. Ảnh: FRT.

"Phần lớn nhà thuốc mở mới ở các tuyến huyện và thị trấn, số ngày hòa vốn tốt khu vực thành phố, do giá thuê nhà rất rẻ và độ cạnh tranh ít hơn", bà Điệp nói thêm.

Cổ đông lo ngại việc mở rộng nhanh có thể ảnh hưởng đến cửa hàng hiện hữu, người đứng đầu doanh nghiệp nói rằng có thể có ảnh hưởng ban đầu đến hiệu quả hoạt động khi Long Châu tiến sâu vào các khu dân cư.

Công ty có xây dựng phần mềm để đo lường sự dịch chuyển của khách hàng, kết quả cho thấy mức độ ảnh hưởng không quá lớn và sau đó được bù đắp dần nhờ phát triển khách hàng mới, hiệu quả tuyệt đối vẫn tăng lên.

Bà Điệp chia sẻ thêm cửa hàng mở mới của Long Châu có mục tiêu rõ ràng là bắt buộc có lãi sau 6 tháng hoạt động. "Khoảng 99% cửa hàng mở mới đạt được mục tiêu này và chỉ một vài cửa hàng chưa có lãi sau thời gian trên".

Long Châu thường đặt giá bán thấp hơn so với các nhà thuốc khác. Do đó, lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ mức doanh thu để đạt điểm hòa vốn khoảng 550-600triệu/tháng, so với các chuỗi khác chỉ khoảng 400-500 triệu đồng.

Giải thích về câu chuyện có thể lãi trong vòng 6 tháng, bà Điệp nhấn mạnh đây là cả một quá trình chuẩn bị, từ đánh giá toàn diện để chọn mặt bằng đến đàm phán giá thuê, đến đào tạo dược sĩ để tạo độ uy tín cho nhà thuốc.

Long Châu cũng tập trung vào thế mạnh là cung cấp nhiều chủng loại hàng và giá rẻ, tập trung vào thuốc kê toa (doanh thu trung bình lớn hơn nhiều so với liều thuốc thường không qua kê toa). Lợi thế thương hiệu cũng là yếu tố giúp Long Châu nhanh đạt điểm hòa vốn hơn.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Giám đốc Điều hành FPT Retail - bổ sung doanh số chung tăng trưởng tốt đến từ cả mở mới và tăng trưởng cửa hàng cũ (tăng 10-15% trong năm ngoái).

Chiến lược kinh doanh tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục bán hàng khoảng 60% là thuốc. Công ty cũng duy trì chính sách giá rẻ khi 80% sản phẩm có mặt bằng giá thấp hơn các công ty khác.

Cuộc chiến không ai thắng

Gần đây, Apple đang giảm giá mạnh và lãnh đạo Thế Giới Di Động cũng tuyên bố sẽ hạ giá để không còn chênh lệch với các chuỗi bán lẻ đồ điện tử khác, chấp nhận cuộc chiến mới về giá bán.

Đánh giá về những thông tin trên, thành viên HĐQT Hoàng Trung Kiên nói rằng cuộc chiến về giá chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến ngành, bởi các công ty cần có biên lợi nhuận để kinh doanh các mặt hàng.

Lãnh đạo FPT Shop nói cuộc chiến về giá sẽ không có lợi cho ai. Ảnh: FRT.

"Tại sao phải chạy đua, nếu các chuỗi khác cũng bán rẻ theo thì đây là trò chơi bằng 0, không ai có lợi", ông Kiên nêu triển vọng các công ty có thể phải chấp nhận bán lỗ.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bạch Điệp nói thêm thị trường đang trong giai đoạn khó khăn do sức mua giảm nên sẽ có "đánh nhau", các bên sẽ đua nhau giảm giá để thu hút khách hàng về và chỉ kéo nhau đi xuống chứ không ăn được của nhau.

Cuộc chiến về giá, theo bà Điệp, là không phải là bài toán hay. Trong ngắn hạn khi thị trường hạ thì FPT Shop cũng sẽ hạ giá để bán được hàng, đáp ứng nhu cầu cho khách hàng.

Về dài hạn, FPT Retail sẽ xem xét chuyển dịch cơ cấu sản phẩm (ví dụ mở rộng bán hàng gia dụng), trình bày lại bố cục cửa hàng… để thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh thị trường chung gặp khó.

Năm 2023, FPT Retail đề ra chỉ tiêu doanh thu tăng trưởng 13% lên mức 34.000 tỷ đồng , cao nhất trong lịch sử hoạt động. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 51% về còn 240 tỷ đồng . Kế hoạch xây dựng trong bối cảnh thị trường bán lẻ thiếu ổn định và kỳ vọng nền kinh tế hồi phục dần trong 2 quý cuối năm.

Công ty còn dự kiến xây dựng tổng kho thứ hai tại Long An sau khi hoàn tất xây dựng tổng kho thứ nhất tại Hà Nội vào quý II/2022, và đầu tư cho công nghệ cũng như chuyển đổi số cho các chuỗi.