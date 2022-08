Sếp lớn một thời lừng lẫy, cuối đời lao lý

Từng nổi danh trên thị trường, cựu lãnh đạo các công ty lớn như Tân Thuận, Saigon Co.op, Upexim, AIC đã vướng vào lao lý.

Ông Tề Trí Dũng tiếp tục bị truy tố

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận) và thuộc cấp về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, còn Công ty phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) là công ty con của IPC.

Ông Tề Trí Dũng.

Tháng 9/2006, IPC đề nghị Ban quản lý khu Nam bố trí nền đất tái định cư để IPC phục vụ tái định cư, nhưng do không còn đủ nền đất theo đề nghị nên Ban quản lý đề nghị IPC liên hệ SADECO để mua lại khu đất mà SADECO đang dùng để kinh doanh.

Từ năm 2016 đến năm 2018, IPC đã chuyển nhượng 149 nền đất cho các cá nhân, thu 186 tỷ đồng . Trên thực tế, giá thị trường của 149 nền đất này có giá trị hơn 313 tỷ đồng , song IPC đã bán với giá thấp hơn thị trường là 127 tỷ đồng .

Hồi tháng 6, ông Tề Trí Dũng bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt 19 năm tù về tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, trong vụ án án rẻ 9 triệu cổ phần của SADECO cho Nguyễn Kim.

Cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC. Bà Nhàn đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Trước đó, cuối tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và một số nhân viên công ty này. Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Nhàn đã móc ngoặc với đơn vị thẩm định giá, thực hiện nhiều hành vi sai phạm trong quá trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại cả trăm tỷ đồng.

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng

Cơ quan công an TP.HCM đã hoàn tất điều tra, chuyển VKSND đề nghị truy tố ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TPHCM - Saigon Co.op).

Ngày 19/8/2016, bị can Diệp Dũng không thông qua HĐQT mà tự ý lấy 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng do huy động vốn, đặt cọc mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam. Sau đó ông Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng nêu trên.

Bắt giam nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng.

Hợp đồng với Đại Á và Đô Thị Mới ban đầu thể hiện Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm, sau đó ông Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận xuống còn 0%/năm, dẫn đến Saigon Co.op thiệt hại gần 116 tỷ đồng .

Tại cơ quan điều tra, bị can Diệp Dũng thừa nhận hành vi lạm quyền, gây thiệt hại cho Saigon Co.op. Bị can Dũng mong muốn khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Tiếp tục tạm giam nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng

VKSND TP.HCM vừa gia hạn tạm giam thêm 20 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam). Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 3/2021, bà Hằng đã sử dụng 12 kênh mạng xã hội để livestream có nội dung xâm phạm đến bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của một số người.

Trước đó, vào tháng 6, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Hằng. Ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng.

Bà Nguyễn Phương Hằng được biết tới là Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành CTCP Đại Nam. Sau khi ông Huỳnh Uy Dũng bất ngờ thông báo việc rời khỏi thương trường để tập trung cho công việc thiện nguyện vào tháng 5/2020, ông đã giao toàn quyền điều hành doanh nghiệp cho vợ mình.

Bà Nguyễn Thị Phương Hằng.

Vợ chồng bà Hằng sở hữu dàn siêu xe với những mẫu xe đắt đỏ bậc nhất Việt Nam, có thể kể đến như Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost Series II, Rolls-Royce Wraith, Bentley Mulsanne EWB, Mercedes Maybach S600 và Bentley Continental GTC.

Cựu chủ tịch Upexim bị tuyên án chung thân

TAND TP.HCM đã tuyên án tù chung thân đối với Trương Vui (62 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp - Upexim) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Trương Vui đã dùng tài sản là khu "đất vàng" số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1, TP.HCM) lừa bán, thế chấp cho nhiều tổ chức.

Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa - Bihimex, Trương Vui đã cấu kết với Tống Thị Bích Loan (cựu Giám đốc Công ty Bihimex) và 2 cấp dưới tại Bihimex cố ý lập hợp đồng khống để chiếm đoạt của Bihimex hơn 144,5 tỷ đồng .