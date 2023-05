Sếp cũ Twitter trêu ngươi Elon Musk

Jack Dorsey chĩa mũi dùi công kích vào Elon Musk bằng cách khuyên người chuyên theo dõi máy bay riêng của vị tỷ phú tiếp tục đăng bài trên app đối thủ của Twitter.

Thái độ của Jack Dorsey dành cho Elon Musk hoàn toàn trái ngược. Ảnh: Bloomberg.

Theo Business Insider, Dorsey đầu tư vào cả hai nền tảng và hiện nằm trong hội đồng quản trị Bluesky. Ông đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Jack Sweeney, thanh niên chuyên cập nhật lộ trình bay của người nổi tiếng cho biết tài khoản Twitter @ElonJet, trên Bluesky. Tài khoản @ElonJet đã bị khóa từ tháng 12/2022, không lâu sau khi Elon Musk lên nắm quyền ở Twitter.

“Ông định làm gì với tài khoản ElonJet”, chàng sinh viên đại học hỏi Dorsey trên trang cá nhân Bluesky. “Cậu cứ làm việc của mình đi. Cứ đăng thông tin theo dõi ở đây và cả Nostr”, nhà sáng lập Twitter phản hồi.

Cuối cùng, Sweeney đã làm theo lời khuyên của Dorsey, lập tài khoản Nostr ngay trong chiều cùng ngày.

Jack Dorsey khuyến khích tài khoản theo dõi Elon Musk đăng tải trên Nostr và Bluesky.

Sinh viên Jack Sweeney tự xây dựng một loạt robot tự động theo dõi lịch trình di chuyển máy bay tư nhân của các tỷ phú hàng đầu thế giới như Jeff Bezos, Bill Gates hay Elon Musk, sau đó đăng tải công khai lịch trình này lên mạng xã hội Twitter. Trong đó, tài khoản chuyên đăng tải lịch trình di chuyển máy bay riêng của tỷ phú Elon Musk có đông người theo dõi nhất.

Sau khi tài khoản ElonJet bị đóng vào tháng 12/2022, Sweeney chuyển sang đăng tải dữ liệu chuyến bay tại trang ElonJetNextDay với độ trễ 24 giờ để tuân thủ chính sách của Twitter nhằm hạn chế người dùng chia sẻ vị trí trực tiếp của người khác.

Theo Business Insider, Bluesky là một mạng xã hội hoạt động tương tự Twitter nhưng chỉ có thể tham gia với hình thức được mời. Hiện, nền tảng có hơn 60.000 người dùng, bao gồm nữ nghị sĩ trẻ nhất nước Mỹ Alexandria Ocasio-Cortez và nghệ sĩ hài Dril từng nổi tiếng trên Twitter. Dự án mạng xã hội bắt đầu từ lúc Dorsey còn giữ chức CEO ở Twitter và thực hiện, điều hành bởi Jay Graber.

Nói với Business Insider, Sweeney cho biết anh đã tham gia Bluesky từ ngày 30/4 và thành lập 2 tài khoản: tài khoản cá nhân và @ElonJet. “Nó có cảm giác như trở về Twitter vậy”, thanh niên cho biết.

Jack Sweeney, chủ tài khoản theo dõi máy bay riêng của Elon Musk. Ảnh: Jack Sweeney.

Trong lúc lập tài khoản mới, Sweeney phát hiện đã có người sử dụng trên @elonjet nên anh đã hỏi người này có thể nhường tên tài khoản cho anh hay không. Kết quả là người này đồng ý. “Tôi muốn trao nó lại cho đúng người”, người này nói với Sweney.

Nostr là viết tắt của Notes and Other Stuff Transmitted by Relays, mạng xã hội web3 xây dựng dựa trên trên blockchain. Nostr có chức năng chính là mã hóa hai đầu dữ liệu và được thiết kế để phát triển những ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội. Hồi tháng 12/2022, Jack Dorsey tuyên bố đã quyên góp hơn 250.000 USD Bitcoin cho nhà sáng lập giấu tên @fiatjaf của Nostr.

Theo Business Insider, những động thái gần đây cho thấy Jack Dorsey đã quay ngoắt thái độ với Elon Musk. Trước đó, ông nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ với vị tỷ phú trong thương vụ mua lại Twitter. Năm ngoái, ông còn gọi vị tỷ phú gốc Nam Phi là “người duy nhất ông tin tưởng” với vị trí CEO mới của Twitter.

“Theo nguyên tắc, tôi không cho rằng Twitter nên hoạt động dưới quyền sở hữu của bất cứ ai. Nó cần là sản phẩm phục vụ cho cộng đồng, không phải công ty tư nhân. Nhưng nếu bắt buộc phải tư nhân hóa, Elon Musk là lựa chọn duy nhất tôi tin tưởng”, Jack Dorsey khẳng định.

Nhưng sau đợt sa thải nhân sự và hàng loạt vấn đề về nền tảng, nhà sáng lập Twitter cho rằng Elon Musk đáng lẽ ra không nên mua lại Twitter. Ông nói Musk đã không thể chứng minh mình là người lãnh đạo tốt cho công ty mạng xã hội. “Tôi cho rằng Elon Musk đáng lẽ nên rút khỏi thương vụ và đền bù 1 tỷ USD ”, ông khẳng định.