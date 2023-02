Sếp càng giàu hơn nếu tiền lương được công khai

Theo quy định mới của Sàn giao dịch chứng khoán Singapore, các công ty bị yêu cầu niêm yết công khai mức thù lao của các giám đốc điều hành, bao gồm lương cơ bản cùng bất kỳ khoản tiền thưởng nào.

Yêu cầu được áp dụng bắt đầu từ năm tài chính kết thúc vào hoặc sau ngày 31/12/2024, theo Bloomberg.

Tiết lộ về lương của giám đốc điều hành được xem là cách quản trị doanh nghiệp tốt, dấu hiệu của sự minh bạch và là công cụ để nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng các gói thanh toán quá mức. Các biện pháp tương tự đã trở thành tiêu chuẩn ở Mỹ, Anh và Liên minh Châu Âu trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, một nghiên cứu đã cho ra phát hiện thú vị rằng công khai mức lương có thể giúp các giám đốc trở nên giàu hơn.

Theo các chuyên gia, khi quy định được áp dụng, các công ty sẽ chịu áp lực phải tăng lương để giữ chân nhân tài hàng đầu, bởi họ có khả năng so sánh thu nhập ở cả trong nước lẫn trên thị trường quốc tế.

Alexander Pepper, giáo sư thực hành quản lý Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, cho biết: “Hệ quả của việc công khai là đẩy mức lương tăng lên nhanh chóng. Các công ty sao chép mức lương vì họ sợ ‘bị bỏ lại’ và phải nhận những giám đốc điều hành có năng lực kém”.

Trong số các công ty niêm yết tại Singapore, gần 40% trong số 103 công ty được Bloomberg theo dõi tiết lộ mức chi trả. Nhóm này chủ yếu gồm các công ty có vốn hóa trung bình đến lớn, công khai dữ liệu về môi trường, xã hội và quản trị.

Giáo sư Pepper nhấn mạnh Sở giao dịch chứng khoán London đã bắt đầu yêu cầu các công ty tiết lộ thù lao từ năm 1995. Từ năm 1995 đến 2017, CEO của các công ty trong TSE 100 Index chứng kiến lương của họ tăng khoảng 10%/năm, cao hơn gấp 3 lần mức tăng trung bình thu nhập quốc gia của Anh.

Trong khi đó, mức lương 9 con số đang tăng nhanh ở Mỹ. Hơn 30 giám đốc điều hành công ty đại chúng đã kiếm về 100 triệu USD trở lên vào cuối năm tài chính 2021, theo Bloomberg Pay Index.

Trong khi các công ty tài chính lớn nhất ở Singapore đã tiết lộ mức lương, nhiều công ty vẫn chưa công khai.

Mức lương năm 2021 của CEO Ngân hàng DBS Piyush Gupta đã tăng 48% lên 13,6 triệu USD .

Thai Beverage, Olam Group và Genting Singapore là những công ty lớn nhất ở Singapore không tiết lộ lương.

Ông Kurt Wee, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Singapore, cho biết: “Sẽ có những người hoan nghênh và những người phải làm quen với nó, nhưng chúng tôi khuyến khích mức độ minh bạch cao hơn”.

Động thái này sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn ở Singapore, nơi có văn hóa giữ im lặng về lương và những lo ngại về cạnh tranh đồng nghĩa với việc tiết lộ thông tin thường rất ít.

Công ty đầu tư nhà nước Temasek và quỹ tài sản có chủ quyền GIC không niêm yết và hạn chế tiết lộ thông tin của họ, không có số liệu cụ thể.

“Nếu các công ty chuyển sang minh bạch hơn, họ phải đảm bảo rằng cơ cấu trả lương là hợp pháp, có thể giải thích được sự khác biệt về lương, hoặc sẵn sàng thực hiện hành động để khắc phục các vấn đề. Nếu không, họ có nguy cơ gặp phải hàng loạt phản ứng tiêu cực”, Giáo sư Jason Shaw tại Trường Kinh doanh Nanyang, Đại học Công nghệ Nanyang, cho biết.

