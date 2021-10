Seolhyun trở lại sau thời gian bị tẩy chay

Seolhyun từng bị công chúng chỉ trích vì vụ việc của cựu thành viên Mina. Sau thời gian im ắng, cô nhận vai diễn mới.

Trở thành nữ hoàng quảng cáo

Seolhyun nổi tiếng ngay khi ra mắt cùng nhóm nhạc AOA nhờ vóc dáng đẹp. Hình ảnh chưa chỉnh sửa của nữ ca sĩ cho một nhãn hàng từng trở thành hiện tượng và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Truyền thông xứ kim chi gọi cô là một trong những nữ hoàng quảng cáo, bên cạnh Suzy, Jennie, IU… Ngoài ra, Seolhyun cũng quảng cáo nhiều thương hiệu như đồ ăn nhanh, trang web thương mại điện tử, kính áp tròng, thời trang thể thao… Cô đã và đang quảng cáo cho khoảng 10 nhãn hàng nổi tiếng.





Chế độ tập luyện để duy trì vóc dáng

Theo MK Sports, Seolhyun cao 1,67 m và nặng 48,7 kg với thân hình khỏe khoắn, quyến rũ, cơ bụng số 11. Nữ ca sĩ nhóm AOA có chỉ số khối cơ thể BMI là 17,5. Tờ MK Sports cho biết để có được vóc dáng cân đối, Seolhyun tập thể dục mỗi ngày. Nữ ca sĩ cũng uống nhiều nước, khoảng 4 cốc tương đương 2 lít nước mỗi ngày. Để giảm mỡ bụng, thành viên nhóm AOA chia sẻ cô áp dụng chế độ khoa học, hạn chế uống bia, rượu. Nữ ca sĩ khuyên người hâm mộ cố gắng điều chỉnh tỷ lệ carbs, protein và chất béo sao cho đủ chất dinh dưỡng trong quá trình ăn kiêng để giữ gìn vóc dáng.





Trở lại sau ồn ào

Seolhyun là thành viên nổi tiếng nhất nhóm AOA. Thời gian qua, nữ ca sĩ bị chỉ trích vì lời tố cáo của cựu thành viên Mina. Mina cho biết Jimin bắt nạt cô suốt 10 năm và Seolhyun biết mọi chuyện nhưng không lên tiếng bảo vệ. Vụ việc khiến Seolhyun bị tẩy chay, Jimin tuyên bố giải nghệ. Tháng 8, Mydaily đưa tin công chúng yêu cầu ê-kíp sản xuất phim Day and Night loại Seolhyun ra khỏi đoàn phim. Trước làn sóng chỉ trích của khán giả, tạp chí Vogue Korea đã xóa video phỏng vấn Seolhyun trên fanpage chính thức. Gần đây, tờ Dispatch tung ra đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Mina và các thành viên AOA, bao gồm Seolhyun, Jimin. Lúc này, Seolhyun và Jimin được minh oan và dần lấy lại thiện cảm của công chúng. Sau thời gian im ắng vì vụ ồn ào, Seolhyun trở lại với công việc. Cô lập kênh YouTube Brilliantly by Seolhyun để thực hiện các video riêng và thu hút 20.000 người theo dõi trong ngày đầu.





Chuyển hướng diễn xuất

Sau khi các hoạt động ca hát của AOA bị tạm dừng vì ồn ào liên quan đến Mina và Jimin, Seolhyun tập trung hơn cho sự nghiệp diễn xuất. Tờ Hankyung đưa tin ngày 15/10, Seolhyun được chọn đảm nhận nhân vật chính trong bộ phim truyền hình mới của tvN mang tên The Murderer's Shopping List. Theo Hankyung, Seolhyun đảm nhận vai Do Ah Hee - một cảnh sát có nghị lực sống mạnh mẽ. Vai diễn hứa hẹn đánh dấu bước chuyển mình của Seolhyun trên màn ảnh nhỏ. Đây là bộ phim đề cập đến nhiều tội ác và khủng hoảng có thể xảy ra với hàng xóm mọi lúc, mọi nơi, chẳng hạn vấn đề lạm dụng trẻ em, sự rình rập... Trước đó, Seolhyun đã tham gia một số phim điện ảnh và truyền hình như The Great Battle, Memoir of a Murderer, Orange Marmalade, My Country hay gần nhất là Awaken (phát sóng trên OCN năm 2020).