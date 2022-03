Seol In Ah - tiểu thư cá tính của 'Hẹn hò chốn công sở'

Seol In Ah sinh năm 1996, từ nhỏ đã bộc lộ niềm đam mê với nghệ thuật. Thực tế, Seol In Ah từng là cựu thực tập sinh luyện tập để ra mắt cùng KARA. Tuy nhiên, cuối cùng cô đã bén duyên với diễn xuất và ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2015 trong phim Hậu trường giải trí (The Producers). Cô tốt nghiệp Học viện nghệ thuật Seoul, chuyên ngành diễn xuất.