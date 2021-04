Seo Ye Ji - mỹ nhân thao túng Kim Jung Hyun

Theo Dispatch, Seo Ye Ji chính là nguyên nhân khiến Kim Jung Hyun cư xử thô lỗ với Seo Hyun. Nữ diễn viên sinh năm 1990 nổi tiếng nhờ phim "Điên thì có sao".

Seo Ye Ji đã là cái tên quen thuộc kể từ năm 2020 nhờ dự án Điên thì có sao. Nhân vật Ko Mun Young vừa lạnh lùng, sang chảnh vừa điên khùng qua thể hiện của Seo Ye Ji từng tạo cơn sốt trên mạng xã hội Hàn Quốc lẫn khu vực châu Á.

Seo Ye Ji với chiều cao 1,69 m, đôi chân dài, vóc dáng mảnh mai, vòng eo con kiến và gương mặt xinh đẹp, đường nét cuốn hút đang là gương mặt được truyền thông, đơn vị sản xuất phim Hàn Quốc săn đón. Tuy nhiên, việc vướng vào ồn ào liên quan đến Kim Jung Hyun có thể ảnh hướng tới sự nghiệp chỉ vừa chớm nở của Seo Ye Ji.

Thậm chí, theo dõi vụ việc và những tin nhắn được cho là giữa Kim Jung Hyun với Seo Ye Ji do Dispatch cung cấp, khán giả mất cảm tình, gọi cô là “điên từ trong phim tới ngoài đời”.

Tối 12/4, Seo Ye Ji đã xóa bỏ mọi bài viết trên tài khoản cá nhân. Hành động của nữ diễn viên được cho là tránh sức ép và những bình luận tiêu cực từ khán giả.

Thành công nở muộn

Seo Ye Ji sinh năm 1990 tại Seoul, Hàn Quốc. Khác hầu hết đồng nghiệp, Seo Ye Ji không theo học diễn xuất hay tham gia bất cứ dự án phim ảnh nào khi còn nhỏ. Cô theo học ngành báo chí và có thời gian dài đam mê tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa Tây Ban Nha.

Cơ hội bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật đến với Seo Ye Ji trong lần cô tình cờ gặp gỡ giám đốc điều hành công ty quản lý Made in Chan Entertainment. Vị giám đốc thuyết phục Seo Ye Ji đến với công việc diễn xuất nhưng ban đầu cô từ chối để theo đuổi ước mơ trở thành phát thanh viên.

Seo Ye Ji nổi tiếng sau khi tham gia dự án Điên thì có sao.

Sau thời gian dài thuyết phục với những điều khoản "béo bở" mà không phải ai cũng có được, chẳng hạn được ra mắt chỉ sau 3 tháng đào tạo, Seo Ye Ji chính thức ký hợp đồng với Made in Chan Entertainment.

Seo Ye Ji bước chân vào lĩnh vực diễn xuất với hợp đồng quảng cáo cho một thương hiệu lớn, sau đó tham gia sitcom Potato Star 2013. Nữ diễn viên ban đầu từ chối lời đề nghị của đạo diễn Kim Byung Wook vì lo lắng bản thân diễn xuất chưa tốt. Ngôi sao 31 tuổi nhận lời casting Potato Star sau 8 tiếng thương lượng với đạo diễn.

Seo Ye Ji liên tục tham gia những dự án phim lớn dù là gương mặt mới. Cô góp mặt trong phim truyền hình dài tập Diary of a Night Watchman (2014) và Last (2015). Ngôi sao sinh năm 1990 cũng được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc sau khi tham gia bộ phim Diary of a Night Watchman.

Được các nhà sản xuất để mắt với ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên, Seo Ye Ji bước sang trang mới trong sự nghiệp. Kể từ vai chính đầu tiên năm 2016 trong phim Moorim School: Saga of the Brave, Seo Ye Ji diễn xuất trong nhiều bộ phim như Save Me, Lawless Lawyer hay phim điện ảnh Warning: Do Not Play,…

2020 được xem là năm thành công rực rỡ của Seo Ye Ji. Nhờ hóa thân thành công vào nhân vật Ko Mun Young trong Điên thì có sao đóng cùng Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji trở nên nổi tiếng và được xem như một trong những diễn viên nữ nổi bật nhất năm.

Cũng nhờ vai diễn Ko Mun Young, Seo Ye Ji chiến thắng giải thưởng Actress of the Year tại lễ trao giải Brand of the Year Awards hay Best Artist Award, AAA Hot Issue Award tại Asia Artist Awards,…

Bước vào lĩnh vực giải trí muộn hơn đồng nghiệp đồng trang lứa nhưng Seo Ye Ji nhanh chóng chạm tới thành công và danh vọng.

Dispatch đưa tin Seo Ye Ji từng hẹn hò và thao túng Kim Jung Hyun.

“Điên nữ” từ trong phim tới ngoài đời?

Sáng 12/4, Dispatch đưa tin năm 2018 Seo Ye Ji là bạn gái của Kim Jung Hyun. Cô chính là lý do khiến Kim Jung Hyun yêu cầu biên kịch chỉnh sửa kịch bản phim Time để giảm bớt cảnh tình cảm.

Qua tin nhắn được phục dựng bởi Dispatch, Seo Ye Ji liên tục bắt Kim Jung Hyun hạn chế động chạm, tiếp xúc cơ thể với nữ chính Seo Hyun. Thậm chí, cô nói bạn trai không cần chào hỏi nhân viên nữ trong đoàn phim. Nếu nhân viên chủ động chào hỏi, Kim Jung Hyun phải đáp lại với thái độ cộc cằn.

Công ty quản lý của Seo Ye Ji cho biết đang liên lạc với nữ diễn viên để xác minh vụ việc. Tuy nhiên, nhiều giờ trôi qua, đại diện Seo Ye Ji vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Theo dõi vụ việc, không ít khán giả nhận xét Seo Ye Ji không chỉ thể hiện nhân vật điên rồ trong phim mà còn ghen tuông mù quáng ngoài đời.

Nhân vật Ko Mun Young do Seo Ye Ji thể hiện có tính cách lạnh lùng, bất cần, bốc đồng, thích gì làm nấy mà không bận tâm tới ánh mắt người khác. Cô sống hời hợt, ích kỷ và sẵn sàng làm nhiều hành động điên rồ để theo đuổi Kang Tae (do Kim Soo Hyun đảm nhận).

Bởi thế, công chúng gọi nhân vật này là “điên nữ”. Cái tên đó cũng gắn liền với Seo Ye Ji đến tận bây giờ dù Điên thì đã sao kết thúc cách đây vài tháng.

Nhân vật của Seo Ye Ji có tính cách điên khùng, bất cần.

Vai diễn này như được sinh ra dành cho Seo Ye Ji. Cô được khen diễn xuất tự nhiên, thể hiện rõ sự ngỗ nghịch, điên cuồng nhưng ẩn sâu bên trong là những nỗi đau, ám ảnh vì quá khứ không hạnh phúc.

Nữ diễn viên chuẩn bị trở lại với bộ phim truyền hình sắp tới Island. Vai diễn lần này của Seo Ye Ji được nhận xét khá giống Ko Mun Young. Lần này, nhân vật của cô là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài phiệt Daehan.

Vì thái độ thô lỗ, thích gây gổ, cô bị gia đình đuổi đến một hòn đảo vắng vẻ. Tương tự It's Okay to Not Be Okay, Seo Ye Ji tiếp tục phải theo đuổi bạn diễn nam trong phim mới.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Star, Seo Ye Ji thừa nhận ngoài đời cô là người khó gần. “Tôi chỉ tin tưởng những ai thật sự thân thiết. Ngay cả khi quen ai đó đã lâu, tôi cũng không thích cởi mở với họ. Mặt khác, khi tôi mở lòng với ai đó, tôi coi người đó như gia đình mình”.