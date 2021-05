Seo Ye Ji không dự lễ trao giải Baeksang

‘Shang-Chi’ và ‘Eternals’ có nguy cơ bị cấm chiếu tại Trung Quốc?

0

Hai bom tấn của Marvel Studios - “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” và “Eternals” - đối mặt khả năng không được cấp phép trình chiếu tại quốc gia tỷ dân.