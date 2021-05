Seo Ye Ji giành giải diễn viên nổi tiếng nhất dù vướng scandal

Theo kết quả vừa được công bố, Seo Ye Ji chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên nổi tiếng nhất ở Baeksang Art Awards 2021 với 780.000 phiếu bầu.

Bài báo ngày 11/5 của Spot TV tiết lộ Seo Ye Ji đã trở thành người chiến thắng hạng mục giải thưởng Nữ diễn viên nổi tiếng nhất tại Baeksang Art Awards 2021 với hơn 780.000 phiếu bầu.

Đại diện công ty quản lý của nữ diễn viên cho biết cô đang cân nhắc việc tham dự lễ trao giải được tổ chức vào ngày 13/5. Nếu tham gia, đây là lần đầu Seo Ye Ji xuất hiện trước công chúng sau khi vướng vào scandal điều khiển bạn trai và làm giả bằng học vấn.

Seo Ye Ji thắng giải tại Baeksang Art Awards nhờ vai diễn Go Moon Young trong Điên thì có sao, vượt qua các tên tuổi nổi tiếng khác như Kim So Yeon (Penthouse), Kim So Hyun (Sông đón trăng lên), Shin Hye Sun (Mr. Queen)...

Seo Ye Ji chiến thắng giải Nữ diễn viên nổi tiếng nhất tại Baeksang Art Awards 2021.

Phía dưới các bài đăng có nội dung tương tự được tổng hợp trên cổng thông tin Naver, khán giả Hàn Quốc cho rằng Seo Ye Ji chiến thắng nhờ được người hâm mộ quốc tế ủng hộ, bỏ phiếu. Một bộ phận khác cho rằng khán giả Hàn cố tình bình chọn cho nữ diễn viên để ép cô phải lộ diện sau khi vướng vào scandal nghiêm trọng.

Theo nhận xét của Spot TV, Seo Ye Ji phải có mặt để nhận giải. Tuy nhiên, nếu tham gia sự kiện, cô trở thành tâm điểm của truyền thông, phóng viên sẽ tập trung phỏng vấn và hỏi về scandal với bạn trai cũ Kim Jung Hyun. Khán giả cũng có thể liên tục công kích nữ diễn viên một khi cô tham gia Baeksang Art Awards.

Trước đó, vì scandal thao túng Kim Jung Hyun, Seo Ye Ji đã phải rút khỏi phim truyền hình Island. Cô cũng bị hủy nhiều hợp đồng quảng cáo và có khả năng phải đền bù khoản tiền hàng triệu USD cho các nhãn hàng.

Ngoài ra, khán giả còn nghi ngờ nữ diễn viên giả mạo học vấn, chưa từng theo học ngành truyền thông và phát thanh viên tại một đại học hàng đầu Tây Ban Nha như trong hồ sơ cá nhân.