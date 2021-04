Seo Ye Ji được đề cử Baeksang giữa bê bối điều khiển Kim Jung Hyun

Giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 57 đã công bố danh sách đề cử các hạng mục thuộc lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Naver đưa tin hôm 12/4 vừa qua, ban tổ chức Giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 57 đã công bố danh sách đề cử các hạng mục thuộc lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Các ứng cử viên được lựa chọn từ nhiều series truyền hình, chương trình tạp kỹ và phim điện ảnh đã phát hành từ 1/5/2020 tới 11/4 năm nay.

Hơn 40 cá nhân hoạt động nghệ thuật cũng như sản phẩm giải trí đã được gọi tên. Đáng chú ý, ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại truyền hình, Seo Ye Ji nhận đề cử cho vai diễn trong It’s Okay to Not Be Okay. Cạnh tranh với cô là Kim So Yeon (Penthouse), Kim So Hyun (River Where the Moon Rises), Shin Hye Sun (Mr. Queen) và Uhm Ji Won (Birthcare Center).

Hiện Seo Ye Ji đang phải đối mặt với những ồn ào liên quan đến việc thao túng, điều khiển bạn trai cũ là Kim Jung Hyun để nam diễn viên này có thái độ thô lỗ, xa lánh bạn diễn Seo Hyun.

Seo Ye Ji và bạn diễn Kim Soo Hyun trong It's Okay to Not Be Okay. Ảnh: Naver.

Về đề cử giải Baeksang ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại truyền hình gọi tên Song Joong Ki (Vincenzo), Kim Soo Hyun (It’s Okay to Not Be Okay), Shin Ha Kyun (Beyond Evil), Uhm Ki Joon (Penthouse) và Lee Joon Gi (Flower of Evil).

Lễ trao Giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 57 sẽ truyền hình trực tiếp vào tối ngày 13/5 theo giờ Hàn Quốc trên kênh jTBC. Chương trình sẽ tổ chức không khán giả vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trước đó sáng 12/4, Dispatch tung loạt tin nhắn phục dựng theo đoạn hội thoại giữa Seo Ye Ji và Kim Jung Hyun trong thời gian yêu nhau từ năm 2018. Cô yêu cầu bạn trai chỉnh sửa kịch bản để hạn chế số cảnh thân mật với nữ chính Seo Hyun.

Tối cùng ngày, đại diện đoàn phim Recalled - tác phẩm có sự góp mặt của Seo Ye Ji trong vai chính - thông báo nữ diễn viên sẽ vắng mặt trong buổi họp báo ra mắt phim tổ chức ngày 13/4 với lý do cá nhân.