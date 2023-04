Sẹo trên mặt Joker từ đâu mà có?

Phản diện trong bộ ba "The Dark Knight" của Christopher Nolan nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, đặc biệt là tạo hình với những vết sẹo rạch ngang miệng đầy bí ẩn.

Tạo hình của “hoàng tử tội phạm” trong The Dark Knight giữ được những nét đặc trưng theo nguyên tác. Joker có những vết sẹo kinh dị trên gương mặt, rạch ngang theo khóe miệng tạo thành một “nụ cười vĩnh viễn”. Đó là điều khiến phiên bản phản diện biểu tượng của Heath Ledger càng trở nên đáng sợ hơn.

Theo Screen Rant, có hai câu chuyện khác nhau đằng sau những vết sẹo này. Đầu tiên, đó là do người cha đã bạo hành Joker trong cơn thịnh nộ. Gã đã khắc những vết sẹo lên mặt anh trong khi lặp đi lặp lại câu nói: "Gì mà căng? (Why so serious?). Sự kiện này đã ám ảnh sâu sắc đến Joker trước khi tha hóa, đồng thời cũng chính là bước ngoặt trong cuộc đời của anh. Để rồi sau này, Joker khi đội lốt chú hề lại nhớ về lời nói kỳ lạ của cha: "Hãy nở một nụ cười trên khuôn mặt ấy".

Vai diễn phản diện biểu tượng của Heath Ledger. Ảnh: Warner Bros.

Câu chuyện thứ hai do Joker kể, cho rằng chính anh là người đã tạo ra những vết sẹo kinh dị trên mặt. Anh làm điều đó là vì tình yêu. Cụ thể, vợ của Joker (người thường xuyên nhắc nhở anh phải cười nhiều hơn) đã gây ra rắc rối với đám dân nghiện cờ bạc. Chúng đã khắc sẹo lên mặt của cô. Để trấn an vợ, Joker tự biến mình thành hình dáng tương tự.

Song, nước đi này lại phản tác dụng. Vì ghê sợ Joker, người vợ đã bỏ anh mà đi. Tuy nhiên, Joker không hối hận mà thấy thỏa mãn vì bây giờ, anh đã có trên mặt mình một “nụ cười vĩnh viễn”.

The Dark Knight chưa từng chính thức khẳng định sự thật về nguồn gốc những vết sẹo. Vậy nên, hai câu chuyện trên cũng có thể chỉ là những điều mà Joker tự mình thêu dệt. Dẫu vậy, dù là lý do gì, chúng đều có tác động không nhỏ đến tâm lý bất ổn của “hoàng tử tội phạm”. Được ví như cơn ác mộng của thành phố Gotham, chính Joker trong quá khứ từng trải qua bi kịch khiến cuộc sống của mình hoàn toàn bị đảo lộn.