Seo In Young cưới ở tuổi 39

Cựu thành viên Jewelry tổ chức lễ cưới với doanh nhân vào ngày 26/2 tại Hàn Quốc. Cô lên xe hoa ở tuổi 39.

Tờ Osen đưa tin, ngày 26/2, lễ cưới của ca sĩ kỳ cựu Seo In Young diễn ra bí mật tại khách sạn ở Namsan, Seoul (Hàn Quốc). Hôn lễ diễn ra trong không gian riêng tư, có sự góp mặt của người thân hai bên gia đình và số ít bạn bè.

Nửa kia của Seo In Young không hoạt động trong giới giải trí. Anh là doanh nhân, điều hành một công ty công nghệ. Cả hai đính hôn vào tháng 12/2022 và chuyển đến sống chung cùng nhau tại một căn hộ sang trọng ở Pangyo.

Chia sẻ về chồng, nữ ca sĩ tâm sự: "Gặp được một người tốt, quan tâm và yêu thương nhau đến hiện tại, tôi luôn cố gắng. Tôi biết ơn những người đã luôn ủng hộ mình. Tôi nhất định sống hạnh phúc".

Seo In Young kết hôn ở tuổi 39. Ảnh: Xports News.

Trả lời phỏng vấn trên Xports News, Seo In Young tiết lộ cô có lịch quay phim sau khi tổ chức xong lễ cưới. Vì thế, cô và chồng sẽ hưởng tuần trăng mật khoảng một tháng sau đó.

"Công việc luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. May mắn, chồng là người ủng hộ mọi quyết định của tôi. Tôi không quá áp lực chuyện sinh con. Song tôi đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên", cô cho biết.

Seo In Young sinh năm 1984, là thành viên của nhóm Jewerly - nhóm nhạc hàng đầu Kpop một thời. Ngoài hoạt động cùng nhóm, Seo In Young còn có sự nghiệp solo nổi bật, từng gây chú ý khi tham gia show We Got Married.

Giọng ca 37 tuổi theo đuổi hình ảnh mạnh mẽ, cá tính. Cô thường được gọi là "chị đại" do có nhiều phát ngôn thẳng thắn trên truyền hình. Cựu thành viên Jewelry cũng từng vướng vào scandal mắng nhiếc nhân viên ê-kíp quay show và có thái độ ngôi sao khiến đạo diễn phải ngừng ghi hình.