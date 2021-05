Seo In Guk - 'kẻ hủy diệt' đi lên từ khó khăn

Ra mắt từ năm 2009, dù tích cực tham gia diễn xuất song phải đến vai diễn trong phim “Một ngày nọ kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi”, Seo In Guk mới vụt sáng.

Con đường chạm đến thành công của nam diễn viên họ Seo không bằng phẳng như những đồng nghiệp ra mắt cùng thời. Tuy nhiên, việc sớm phải đương đầu với khó khăn đã tôi luyện nên một Seo In Guk luôn sẵn sàng thử thách bản thân và kiên trì đến cùng.

Seo In Guk được khán giả biết đến với vai trò diễn viên. Anh từng xuất hiện trong nhiều bộ phim ăn khách như: Lời hồi đáp 1997, Vua trường học, Xin chào Quái Vật, Ánh cười chẳng còn vương mắt em... Hiện anh đang được chú ý qua vai diễn trong bộ phim Một ngày nọ kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi, đóng cùng Park Bo Young.

Cuộc sống khó khăn từ nhỏ

Seo In Guk sinh ra ở Ulsan, trong một gia đình sống chủ yếu nhờ thu gom vật liệu tái chế. Hoàn cảnh gia đình nam diễn viên sinh năm 1987 từng được chính người mẹ của anh chia sẻ trên một show truyền hình vào năm 2017.

Bà tiết lộ 2 vợ chồng cưới nhau do mai mối và đăng ký kết hôn sau khi con trai đầu lòng là Seo In Guk chào đời. Cuộc sống gia đình càng trở nên vất vả khi công việc thợ hàn của bố In Guk thường xuyên phải đi làm xa nhà.

Seo In Guk xuất thân trong gia đình nghèo khó. Ảnh: @seoinguk.

Theo lời sao nam họ Seo từng chia sẻ trên một chương trình trò chuyện trực tuyến vào năm 2018, tuy cuộc sống khó khăn song mẹ anh là người ít khi nổi giận và luôn nhiệt tình, thân thiện với mọi người xung quanh. Trong khi đó, bố anh tuy có vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng thực chất lại là người có trái tim ấm áp.

Seo In Guk kể lại: "Bố từng rất khó tính. Ông kịch liệt phản đối ước mơ trở thành nghệ sĩ giải trí của tôi. Song việc tôi kiên quyết vẫn giữ vững lập trường đã khiến bố phải nhượng bộ. Đến bây giờ tôi nhận thấy trong sâu thẳm bố tôi hạnh phúc với những gì tôi đang làm được. Ông xem các bộ phim tôi đóng, cổ vũ cho tôi, dù không thể hiện điều đó ra bên ngoài".

Về phía nam nghệ sĩ, anh nuôi dưỡng giấc mơ làm ca sĩ từ khi lên 10. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh theo học ngành Âm nhạc ứng dụng tại Đại học Daebul. Trong bài phỏng vấn với KBS World, In Guk chia sẻ, trong suốt những năm đại học, anh thậm chí còn không có nổi 8,89 USD trong ví. Mãi đến năm 2009, sau khi xuất sắc đạt giải quán quân trong chương trình Superstar K, anh mới có được số tiền thưởng khoảng 89.000 USD để phụ giúp bố mẹ mở quán bán súp kim chi.

Trang tin này cũng tiết lộ về khoảng thời gian một mình lên Seoul theo đuổi ước mơ của chàng trai khi đó mới tròn 18 tuổi. Trong 3 năm đầu, In Guk phải năn nỉ để được ở nhờ nhà bạn. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của mẹ, anh đã tìm được chỗ ở ổn định. Tuy nhiên, vì không có điều kiện, anh phải thuê ở khu nhà trọ giá rẻ, tồi tàn.

Theo Allkpop, sau khi tốt nghiệp đại học, In Guk bắt đầu tham gia các buổi thử giọng ở một số công ty giải trí lớn tại Hàn Quốc. Đây cũng là thời điểm mà nam diễn viên phải nếm trải những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua. Thời điểm đó, anh bị các công ty từ chối chỉ vì ngoại hình không phù hợp.

Tại buổi thử giọng đầu tiên tại JYP, anh được nói rằng hãy quay trở lại sau khi giảm bớt trọng lượng cơ thể. Khi trở về nhà, In Guk quyết định nhịn đói để giảm cân. Thói quen này khiến anh bị ám ảnh về trọng lượng dẫn đến chứng ăn không kiểm soát. Không bỏ cuộc, Seo In Guk đấu tranh với căn bệnh này bằng cách móc họng sau khi ăn để tránh bị tăng cân. Chính thói quen này đã làm dây thanh quản của anh bị tổn thương nghiêm trọng.

Cũng theo trang tin này, sau khi giảm trọng lượng, anh quay trở lại JYP Entertainment và thực hiện một buổi thử giọng nữa. Tuy nhiên lần này, anh lại được nhận xét là chỉ làm tốt trong việc giảm cân mà không nỗ lực luyện tập ca hát. Dù đã cố gắng làm hết khả năng song In Guk vẫn phải ra về tay trắng.

Thành quả của sự nỗ lực

Truyền thông xứ Hàn cho biết, sau loạt thất bại, đến năm 2009, Seo In Guk đăng ký tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng ca hát Superstar K và đã xuất sắc đánh bại 720.000 thí sinh để giành ngôi quán quân mùa đầu tiên.

Seo In Guk bắt đầu có được thành quả sau nhiều năm cố gắng. Ảnh: Naver.

Sau cuộc thi, Seo In Guk được giới chuyên môn công nhận về giọng hát. Thậm chí, anh còn được nhạc sĩ tạo hit Bang Shin Huyk viết tặng ca khúc chủ đề trong sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Calling You. Bài hát chủ đạo Calling You cùng 2 ca khúc Young Love và Beautiful Farewell nhanh chóng chiếm lĩnh nhiều BXH âm nhạc tại Hàn Quốc. Đồng thời, Seo In Guk cũng nhận được giải thưởng Nam nghệ sĩ mới tại lễ trao giải Cyworld Digital Music Awards 2009.

Với chiến thắng từ cuộc thi Superstar K, sao nam họ Seo được truyền thông nhắc đến như một "ngôi sao chớp nhoáng". Về điều này, trong các buổi phỏng vấn sau này, anh thẳng thắn chia sẻ: "Có vẻ tôi được mọi người biết đến chỉ từ giây phút đăng quang Superstar K. Tuy nhiên, họ lại không biết rằng quá trình tập luyện đằng sau sân khấu mới chính là nền tảng giúp tôi giành được ngôi vị này".

Sau 3 năm hoạt động âm nhạc, Seo In Guk quyết định thử sức với nghiệp diễn. Sau vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Love Rain (2012), sao nam họ Seo được đạo diễn Shin Won Ho mời tham gia đóng chính trong Reply 1997. Và thành công vang dội của tác phẩm này đã giúp sao nam sinh năm 1987 có bước ngoạt lớn trong sự nghiệp.

Những năm sau đó, anh duy trì hoạt động và ghi dấu ấn ở cả ở 2 mảng âm nhạc lẫn diễn xuất. Loạt phim Another Parting, High School King Of Savvy, The King's Face, Hello Monster, Đội đặc nhiệm số 38, Ông hoàng mua sắm, The Smile Has Left Your Eyes... đã khẳng định thực lực diễn xuất của nam ca sĩ trong vai trò diễn viên tay ngang.

Cùng với đó, các sản phẩm âm nhạc bao gồm cả nhạc phim cũng đều được đánh giá cao về chất lượng. Loạt ca khúc như Can't Live Because Of You, With Laughter or With Tears, Fly Away... đều đạt thứ hạng cao trên các BXH âm nhạc cả ở Hàn và Nhật ngay khi vừa phát hành.

Năm 2021, In Guk tái xuất cả ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Ảnh: Naver.

Theo Allkpop, tuy sở hữu nhiều năm kinh nghiệm cùng loạt vai diễn chất lượng, song tên tuổi của Seo In Guk vẫn chưa thật sự tỏa sáng. Phải đến vai diễn Myul Mang cùng sự kết hợp với Park Bo Young, tên tuổi của nam diễn viên sinh năm 37 tuổi mới thực sự đến gần hơn với khán giả cả trong lẫn ngoài nước.

Màn tài xuất truyền hình sau 3 năm của sao nam 34 tuổi không chỉ chinh phục người xem bởi khả năng diễn xuất mà còn mang về lượng fan đông đảo nhờ sự thay đổi về ngoại hình. Chia sẻ trong cuộc họp báo ra mắt phim mới, In Guk tiết lộ anh đã giảm xuống 5 kg để có được tạo hình "kẻ hủy diệt" hoàn hảo nhất .

Một ngày nọ kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi là bộ phim tình cảm giả tưởng kể về một nhân vật tên Myul Mang (do Seo In Guk đảm nhận) – người có khả năng khiến mọi thứ chạm vào đều biến mất và một phụ nữ tên Tak Dong Kyung (do Park Bo Young thủ vai) - biên tập viên tiểu thuyết với cuộc sống không hoài bão.

Theo thống kê của Good Data Corporation, chỉ sau 2 tập đầu tiên lên sóng, Một ngày nọ kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi đã vươn lên dẫn đầu danh sách phim truyền hình được yêu thích nhất.

Năm 2021 còn đánh dấu màn tái xuất màn ảnh rộng sau 7 năm của tài tử Reply 1997 với vai chính trong Pipeline. Bộ phim kể về một nhóm trộm liều mạng thực hiện một vụ trộm dầu với hy vọng đổi đời. Trong phim, Seo In Guk đóng vai Pindol - kỹ thuật viên khoan giỏi nhất Hàn Quốc. Bạn diễn của anh là Lee Soo Hyuk đóng vai Gun Woo - kẻ chủ mưu giàu có. Phim chính thức ra rạp vào ngày 26/5.