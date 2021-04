Selena Gomez xuất hiện với màu tóc mới

Selena Gomez lần đầu xuất hiện trên phố với mái tóc mới màu bạch kim. Cô mặc trang phục đen, vì thế màu tóc càng nổi bật.

JustJared đưa tin tối 25/4, Selena Gomez ăn tối cùng nhóm bạn tại một nhà hàng dành cho người nổi tiếng ở Malibu, California (Mỹ). Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ xuất hiện trên phố với kiểu tóc mới. Cô diện bộ cánh tông đen, vì thế càng làm nổi bật màu tóc bạch kim.

Cũng theo JustJared, kiểu tóc mới của Selena Gomez do Nikki Lee và Riawna Capri - thợ làm tóc lâu năm của cô - thực hiện. Toàn bộ quá trình tẩy và nhuộm tóc diễn ra trong 8 giờ.

"Màu tóc này chúng tôi là hơn 10 năm nay rồi. Nhưng Selena thường giữ tóc tự nhiên. Lần này cô ấy mới thay đổi lớn như vậy. Đây là màu tóc lý tưởng cho mùa hè", Nikki Lee và Riawna Capri chia sẻ.

Selena Gomez xuất hiện với màu tóc nổi bật. Ảnh: JustJared.

Đây là màu tóc giọng ca Love you like a love song từng thử nghiệm vào năm 2017.

"Công chúa tóc vàng đã trở lại", "Cô ấy nên đăng bức hình này lên trang cá nhân của mình", "Tôi thích style mới của cô ấy"... là những bình luận từ các thành viên mạng.

Gần đây, Selene Gomez được chú ý khi tham gia dự án phim Only Murders in the Building. Nội dung phim xoay quanh ba người lạ nhưng có chung nỗi ám ảnh về tội ác. Ba nhân vật chính trong phim do Martin Short, Steve Martin và Selena Gomez thủ vai.