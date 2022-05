Selena Gomez xin lỗi

Trước những bình luận cho rằng Selena Gomez chế giễu cách làm đẹp của Hailey Bieber, nữ ca sĩ lên tiếng xin lỗi. Cô cũng cho biết sẽ xóa video trên trang cá nhân.

Theo Daily Mail, ngày 11/5, Selena Gomez lên tiếng về những ý kiến trái chiều của khán giả sau video hướng dẫn cách chăm sóc da của cô được đăng tải trên trang cá nhân.

Giọng ca 30 tuổi chia sẻ: "Đây là lý do tôi tin tưởng vào việc phải chăm sóc tinh thần. Mọi người không hiểu về những việc tôi đã làm. Tuy nhiên, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không có ý xấu và sẽ xóa video ngay bây giờ".

Ngay sau đó, Selena Gomez đã quyết định gỡ bỏ video làm đẹp khỏi trang cá nhân của cô.

Selena Gomez và Hailey Bieber luôn vướng tin đồn mâu thuẫn.

Sự việc xảy ra khi Hailey Bieber đăng tải một clip với tiêu đề: "Sẵn sàng cùng tôi" để nói về quy trình trang điểm, làm tóc của cô. Cùng thời điểm, Selena Gomez cũng chia sẻ video hướng dẫn cách chăm sóc da trên trang cá nhân.

Dù ngôi sao Only Murders in the Building không trực tiếp nhắc đến tên của Hailey Bieber song người hâm mộ phân tích thời điểm đăng tải clip. Họ cho rằng Selena Gomez đang cố tình chế nhạo cách làm đẹp từ vợ của Justin Bieber.

Từ ngày trở thành một nửa của Justin Bieber đến nay, Hailey luôn bị bủa vây bởi tin đồn, từ việc yêu giọng ca Baby vì ham danh tiếng, vì tiền, cho đến mâu thuẫn và ghét ra mặt Selena Gomez.

Không chỉ Hailey, Selena Gomez cũng rơi vào nghi vấn ganh ghét, đá xéo vợ của người yêu cũ. Ngay cả khi nữ ca sĩ phát hành về MV cũng bị cho là ẩn ý nhắc tới chuyện tình yêu trong quá khứ với Justin Bieber.

Nhiều lần Selena Gomez lẫn Hailey Bieber luôn lên tiếng kịp thời để dập tắt những tin đồn không đáng có.

Ngôi sao Only Murders in the Building thậm chí phải từ bỏ mạng xã hội trong nhiều năm. Cô cho biết điều này giúp bản thân bớt quan tâm những thứ gây hại hoặc không thuộc về mình.

"Việc này thay đổi cuộc sống của tôi hoàn toàn. Tôi hạnh phúc vì được kết nối với người ngoài nhiều hơn. Tôi biết sức mạnh và những điều tốt Internet mang lại cho thế giới, nhưng với tôi, việc trò chuyện trực tiếp với người khác mới thực sự quan trọng", nữ ca sĩ nói.