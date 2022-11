Selena Gomez vượt qua đau đớn bệnh tật và trầm cảm

Trong phim tài liệu, Selena Gomez trải lòng về bệnh lupus ban đỏ, quá trình chiến đấu với chứng trầm cảm, rối loạn lo âu.

Những khó khăn mà Selena Gomez phải đối mặt khi mắc chứng lupus ban đỏ được cô tiết lộ trong bộ phim tài liệu My Mind & Me. Selena cho biết cảm thấy đau đớn khắp cơ thể vì mắc căn bệnh này.

Theo trang Page Six, Selena Gomez phát hiện mắc lupus ban đỏ và bắt đầu điều trị vào năm 2014. Năm 2020, chứng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

“Khi còn trẻ tôi không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào của lupus ban đỏ. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy đau. Một buổi sáng thức dậy, tôi bật khóc vì quá đau đớn”, Selena nói trong nước mắt. Ngôi sao 30 tuổi thừa nhận cô không thể chấp nhận tình trạng sức khỏe lúc bấy giờ.

Selena sau đó được điều trị tại một cơ sở y tế. Tại đây, các bác sĩ đề xuất tiêm Rituxan vào tĩnh mạch của nữ ca sĩ nhằm giảm đau, đồng thời giúp cô trở nên bình tĩnh. Tuy nhiên, Rituxan chỉ có tác dụng trong khoảng 4-5 giờ. Thời gian đầu, cơ thể của Selena gặp khó khăn khi tiếp nhận thuốc.

“Tôi cảm thấy khá hơn khi tiêm Rituxan. Tuy nhiên, rất khó để giảm đau hoàn toàn. Khoảng 4-5 giờ sau, cơn đau lại kéo đến”, ngôi sao Disney tiết lộ.

Selena khóc khi điều trị lupus ban đỏ. Ảnh: My Mind and Me.

Vào lúc Selena rời xa ánh đèn sân khấu để chữa bệnh, một số người tung tin đồn nữ ca sĩ tạm dừng nghệ thuật để vào trại cai nghiện.

Nữ ca sĩ Good for You giãi bày: “Lúc ấy tôi thật sự muốn nói ‘Mọi người chẳng biết gì cả. Tôi chỉ đang hóa trị mà thôi’. Tôi đã nhốt mình trong phòng cho đến khi cảm thấy tự tin và thoải mái trở lại”.

Bên cạnh đó, Selena cho biết gánh nặng tâm lý về những sai lầm trong quá khứ khiến cô trầm cảm. Trong chuyến lưu diễn Revival năm 2016, ngôi sao cảm thấy tinh thần bị suy sụp nghiêm trọng và có ý định muốn chết.

“Thỉnh thoảng, Selena lại nói: ‘Tôi không muốn sống, ngay bây giờ tôi không muốn sống”, trợ lý cũ của Selena tiết lộ. Bạn thân của nữ ca sĩ cũng cho biết Selena gặp tình trạng nhiều giọng nói xuất hiện trong đầu, thôi thúc cô tự tử. Cuối cùng, Selena Gomez được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và phải nhập viện để điều trị.

Gomez tâm sự: “Tôi không muốn đến bệnh viện tâm thần nhưng tôi cũng không muốn mắc kẹt trong tâm trí của chính mình. Tôi từng nghĩ bản thân sẽ mãi sống như thế này”.

Selena Gomez nói rằng phải chống chọi với bệnh tật, trầm cảm trong thời gian dài.

Ngoài ra, Selena còn đề cập đến chuyện tình cảm trong My Mind and Me.

Nhiều năm qua, Selena Gomez vẫn cảm thấy bị ám ảnh bởi mối quan hệ của cô với Justin Bieber. Dù đã đường ai nấy đi, cô luôn phải đối mặt với những câu hỏi lặp đi lặp lại từ các tay săn ảnh. Cô cảm tưởng chuyện tình được ví von là "lãng mạn nhất Hollywood" của cả hai không có hồi kết.

"Tôi bị ám ảnh bởi mối quan hệ trong quá khứ. Nhưng may mắn là tôi đã vượt qua chuyện đó", Selena chia sẻ.

Ngôi sao sinh năm 1992 trải lòng những cuộc đấu tranh trong quá khứ giúp chữa lành cô ở hiện tại. Cô nhớ mình chỉ mất 45 phút để viết Lose You to Love Me.

"Tôi cảm thấy mình phải vượt qua cuộc chia tay này thôi. Tôi tập quên cuộc tình, không vương vấn về nó. Bất ngờ là tôi quên được thật. Tôi nghĩ chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Cuộc chia tay đó là điều tuyệt vời trong cuộc đời tôi", Selena nói.

Gần đây, bức ảnh Selena Gomez chụp ảnh thân thiết cùng Hailey Bieber ở sự kiện trở thành tâm điểm. Hành động này như ngầm xóa tan những tin đồn không hay trong vài năm qua.

Trong cuộc phỏng vấn với Vulture để quảng bá cho phim tài liệu, khi được hỏi đến ảnh chụp chung với Hailey, Selena khẳng định nói: "Bức ảnh chẳng phải điều gì đáng lo ngại cả".

Selena cũng đăng video kêu gọi mọi người dùng từ ngữ tử tế khi bàn luận sự việc nào đó. Nữ diễn viên hy vọng không có sự thù địch nào tiếp tục xảy ra.