Selena Gomez vướng tin hẹn hò đạo diễn người Italy

Selena Gomez đang có chuyến du lịch tại châu Âu với nhóm bạn. Trong đó, đạo diễn người Italy Andrea Iervolino chăm sóc nữ ca sĩ.

Selena Gomez đang tạm gác công việc, dành thời gian du lịch đón tuổi 30. Cô hiện ở Italy nghỉ dưỡng cùng nhóm bạn toàn người nổi tiếng, trong đó có đạo diễn Italy là Andrea Iervolino.

Ngày 7/8, theo Just Jared, Andrea Iervolino và Selena Gomez bị bắt gặp có nhiều khoảnh khắc trò chuyện vui vẻ, đạo diễn quan tâm tới giọng ca Love You Like a Love Song, làm dấy lên tin tức hai người hẹn hò. Trong loạt ảnh, dù đã có các trợ lý, đạo diễn người Italy vẫn cẩn thận đỡ nữ ca sĩ xuống du thuyền.

Andrea Iervolino và Selena Gomez có nhiều khoảnh khắc thân thiết bên nhau. Ảnh: Dailymail.

Bên cạnh đó, mới đây, Selena Gomez cho biết cô sẵn sàng vẫy tay chào tạm biệt Hollywood. Cô muốn kết hôn và được làm mẹ, từ bỏ mọi hào nhoáng của giới giải trí để tập trung vào cuộc sống cá nhân.

"Tôi hy vọng được kết hôn và làm mẹ. Cuối cùng, tôi cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ. Tôi muốn dành phần lớn cuộc đời mình để làm từ thiện trước khi từ bỏ", nữ ca sĩ - diễn viên nói với MC Raquelle Stevens và Ashley Cook.

Ngôi sao Phù thuỷ xứ Waverly nói việc chứng kiến em gái cùng cha khác mẹ 8 tuổi lớn lên khiến mong muốn làm mẹ của cô ngày càng lớn.

Đạo diễn Andrea Iervolino có ngoại hình điển trai, khá giống với tài tử Chris Evans. Do đó, khán giả từng nghi ngờ Selena Gomez hẹn hò ngôi sao Captain America. Ảnh: Dailymail.

Đây không phải lần đầu Selena Gomez nói về kế hoạch lập gia đình. Trong podcast Awards Chatter hồi tháng 6 của Hollywood Reporter, nữ ca sĩ nói việc chuyển từ Texas đến Hollywood sống khiến cô đặt nặng vấn đề có con.

"Tôi chắc chắn sẽ sinh bốn đứa con. Không có gì sai trái khi tôi muốn điều đó", nữ diễn viên nói.

Nhà làm phim 35 tuổi người Italy và nữ ca sĩ từng hợp tác trong bộ phim In Dubious Battle (2016) trở nên thân thiết từ đó. Vào dịp sinh nhật năm 2019, giọng ca Lose You to Love Me đã ở Italy cùng Iervolino. Lần gần nhất họ xuất hiện chung là trong chuyến đi vào năm 2021.