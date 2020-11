Selena Gomez vào vai nhà leo núi đồng tính

Ngôi sao 28 tuổi dự kiến đảm nhận vai chính trong “In the Shadow of the Mountain” - bộ phim tiểu sử kể lại cuộc đời của nhà leo núi nổi tiếng Silva Vasquez-Lavado.

Theo trang Deadline, Selena Gomez sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim In the Shadow of the Mountain. Đây là tác phẩm điện ảnh tiểu sử, kể lại cuộc đời Silvia Vasquez-Lavado - nhà leo núi nổi tiếng người Peru và là người đồng tính.

Kịch bản phim được xây dựng dựa trên cuốn hồi ký cùng tên của Vasquez-Lavado. Không chỉ sắm vai chính, Gomez còn giữ vai trò giám đốc sản xuất dự án.

Selena Gomez là diễn viên chính kiêm nhà sản xuất của bộ phim kể về cuộc đời Silva Vasquez-Lavado. Ảnh: THR.

Trên thực tế, cuốn hồi ký In the Shadow of the Mountain phải tới năm 2022 mới lên kệ. Hiện chưa rõ bộ phim chuyển thể được triển khai bấm máy vào thời điểm nào.

Silvia Vasquez-Lavado sinh năm 1974, là nữ leo núi công khai đồng tính đầu tiên hoàn thành thách thức “Eight Summits” - chinh phục bảy ngọn núi cao nhất trên bảy lục địa theo cả danh sách của Reinhold Messner lẫn Richard Bass.

Từng bị lạm dụng khi còn nhỏ, Silvia Vasquez-Lavado sáng lập nên Courageous Girls - tổ chức chuyên giúp đỡ các nạn nhân của lạm dụng tình dục và buôn người tại Nepal, Ấn Độ, Mỹ và Peru.

Trước thông tin, Vasquez-Lavado phát biểu trên trang cá nhân: “Tôi thực sự hạnh phúc khi biết cuốn hồi ký của mình sẽ được chuyển thể thành phim. Tôi cũng vinh dự và cảm động khi một cô gái tài năng, dũng cảm và xuất chúng như Selena Gomez sẽ tham gia dự án trên tư cách diễn viên kiêm nhà sản xuất”.

Không chỉ là một ca sĩ, Selena Gomez từng ghi dấu ấn trên tư cách diễn viên qua loạt Wizards of Waverly Place trên Disney Channel, hay các bộ phim điện ảnh như Spring Breakers, The Dead Don’t Die.

Thời gian qua, cô dấn thân sang lĩnh vực sản xuất phim. Gần nhất, Gomez giữ vai trò giám đốc sản xuất của bộ phim hài - lãng mạn được báo chí quốc tế đánh giá cao là The Broken Hearts Gallery.