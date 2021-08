Selena Gomez tự hào khi là công chúa Disney

Selena Gomez biết ơn khi có cơ hội hợp tác với Disney trong quá khứ. Hình tượng công chúa Disney là bàn đạp giúp nữ ca sĩ thành công.

Ngày 26/8, theo Page Six, trong cuộc trò chuyện với Radio Times, Selena Gomez khẳng định cô luôn sẵn sàng trở lại diễn xuất trong phim truyền hình, đồng thời nói biết ơn những trải nghiệm khi còn là công chúa Disney.

"Tôi luôn muốn trở lại phim truyền hình. Nhân tiện, tôi muốn nói rằng bản thân tự hào khi được làm việc với Disney. Thương hiệu đã định hình Selena Gomez và giúp tôi có được hôm nay".

Tại TCA Summer 2021 Tour, giọng ca It Ain't Me nói cô ký hợp đồng với Disney từ khi còn rất nhỏ. Cô thậm chí không biết làm gì ngoài việc chạy quanh phim trường, sau đó làm đúng những gì đạo diễn nói.

Tạo hình của Selena Gomez trong phim mới. Ảnh: Elle.

Sắp tới, Selena Gomez xuất hiện trong vai chính của Only Murders in the Building. Theo lời nữ ca sĩ, bộ phim sẽ bước tiến mới của cô. Vai diễn người phụ nữ trong vụ án giết người khác hẳn phù thủy Alex Russo trong Wizards of Waverly Place của Disney.

Đồng thời, Selena Gomez tuyên bố không từ bỏ âm nhạc. “Tôi không nghĩ sẽ có lúc mình bỏ làm nhạc. Tôi không nhắm đến giải Grammy. Tôi chỉ cảm thấy mình cần cố gắng, sự nỗ lực ấy phản ánh con người tôi. Đôi khi, điều này khiến tôi mỏi mệt”, giọng ca Who Says nói.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle số tháng 9, ngôi sao người Mỹ nói về việc đấu tranh với căn bệnh rối loạn lưỡng cực. "Khi phát hiện mắc bệnh, tôi hít thở sâu và an ủi bản thân. Mỗi khi trải qua điều gì đó, tôi tự nhủ liệu mình còn phải đối mặt với điều gì nữa", giọng ca Lose You to Love Me nói.

Ngôi sao sinh năm 1992 cho biết cô chịu nhiều áp lực, tuy nhiên luôn tự nhủ bản thân phải bước tiếp. Khán giả và người thân là động lực của nữ ca sĩ.