Selena Gomez trở lại

Nữ ca sĩ đã có tiết lộ thú vị về việc trở lại diễn xuất trong tác phẩm “Only Murders in the Building”.

Ngày 7/8, People đưa tin Selena Gomez chia sẻ xoay quanh vai diễn mới trong series Only Murders in the Building. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ với phim truyền hình kể từ series Wizards of Waverly Place.

Trong phim, Gomez vào vai Mabel, một cư dân sinh sống tại tòa nhà chung cư Upper West Side. Cô sẽ phải hợp tác với hai người hàng xóm là Charles (Steve Martin) và Oliver (Martin Short) để khám phá bí mật đằng sau cái chết đột ngột của một cư dân sống tại đây.

Tại buổi họp báo bộ phim, Selena Gomez cho hay: "Mức độ phức tạp của kịch bản là lý do đầu tiên tôi tham gia dự án này. Tôi thực sự rất vui khi được trở lại và thật tuyệt khi được đóng vai diễn ở độ tuổi thật của mình".

Selena Gomez trong bộ phim Only Murders in the Building. Ảnh: Hulu.

Nữ ca sĩ 29 tuổi cho biết quay trở lại phim trường lần này cô không còn cảm thấy bỡ ngỡ so với thời điểm mới bắt đầu. “Tôi ký hợp đồng với Disney khi còn rất trẻ, vì vậy, lúc đó, tôi không biết chính xác mình đang làm gì. Hiện tại, tôi cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn nhiều”.

Trả lời với Vogue vào tháng 4 vừa qua, Selena Gomez thừa nhận bản thân gặp nhiều khó khăn khi cố gắng thoát khỏi cái bóng của nhân vật Alex Russo trong Wizards of Waverly Place. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng vai diễn này đã khiến cô luôn phải hoàn hảo về mọi mặt.

Only Murders in the Building dự kiến phát hành vào ngày 31/8 trên hệ thống xem video trực tuyến Hulu.