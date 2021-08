Selena Gomez: ‘Tôi không từ bỏ âm nhạc’

Nữ ca sĩ, diễn viên Selena Gomez khẳng định sẽ gắn bó lâu dài với âm nhạc dù hồi đầu năm từng cân nhắc giải nghệ.

Contact Music đưa tin mới đây, Selena Gomez tuyên bố cô không hề nghĩ đến chuyện từ bỏ việc làm nhạc. Trước đây không lâu, Gomez từng tiết lộ muốn giải nghệ ca hát để tập trung cho diễn xuất, sản xuất cũng như cân bằng cuộc sống riêng.

Giọng ca Who Says chia sẻ: “Tôi không nghĩ sẽ có lúc nào mình bỏ làm nhạc. Tôi không nói mình nhắm đến mục tiêu giành Grammy. Tôi chỉ cảm thấy mình cần cố gắng, sự nỗ lực ấy phản ánh con người tôi. Và đôi khi, điều này khiến tôi mỏi mệt”.

Hình ảnh Selena Gomez trong video ca nhạc De Una Vez. Ảnh: Vevo.

Hồi tháng 1, Selena Gomez đã phát hành đĩa đơn đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha nhan đề De Una Vez. Với nữ ca sĩ, đây là “một thử thách thực sự”.

Gomez chia sẻ với tạp chí Elle: “Đó là một thử thách thực sự. Tôi nghĩ nói tiếng Tây Ban Nha thì dễ hơn rất nhiều so với hát bằng ngôn ngữ này. Tôi phải đảm bảo mình phát âm nghe không quá vụng về”.

“Tôi đã nỗ lực rất nhiều để đảm bảo câu từ trong ca khúc cũng như cách tôi hát chúng lên nghe thật chuẩn xác. Tôi muốn lan tỏa cảm xúc về tình yêu, có thể là nỗi đau - nhưng theo một cách thật dứt khoát. Ca khúc viết về những cô gái rũ bỏ mọi điều độc hại bủa vây đời mình”, Gomez chia sẻ.

Hồi đầu năm, Selena Gomez thừa nhận đang cân nhắc giải nghệ ca hát vì thấy bản thân không được coi trọng. Cô nói: “Rất khó để bạn có thể tiếp tục ca hát khi người ta không thực sự coi trọng mình. Tôi đã trải qua những giai đoạn phải tự đặt cho bản thân câu hỏi ‘Mình đang nỗ lực vì điều gì? Tại sao mình còn tiếp tục?’. Lose You to Love Me là ca khúc tôi tâm đắc nhất, nhưng với nhiều người, thế vẫn là chưa đủ.

Tôi cảm ơn những người yêu thích âm nhạc của mình. Nhờ họ, tôi có động lực để tiếp tục cố gắng. Nhưng tôi nghĩ lần tiếp theo mình phát hành album, mọi thứ sẽ khác. Tôi muốn cố gắng một lần sau cuối trước khi bản thân quyết định giải nghệ hay thôi”.