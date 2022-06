Selena Gomez thấy sáng suốt khi chia tay Justin Bieber

Selena Gomez chia sẻ cô cảm nhận được bản thân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp và bình yên sau khi kết thúc mối tình với Justin Bieber vào năm 2018.

Theo Daily Mail, trong lần xuất hiện mới nhất trên podcast của The Hollywood Reporter's Awards Chatter vào ngày 13/6, Selena Gomez cho hay cô cảm thấy thực sự tự hào về cách mà bản thân đã vượt qua sóng gió.

Chia sẻ này của nữ ca sĩ muốn nói tới mối tình với Justin Bieber. Cô và ngôi sao sinh năm 1994 đã kết thúc chuyện tình vào năm 2018. 4 năm sau chia tay, Gomez cho rằng việc quyết định chấm dứt mối quan hệ với Justin Bieber khiến cô có thể dành toàn thời gian để tập trung vào bản thân, giải quyết những vấn đề của riêng mình.

Selena Gomez cảm thấy bản thân ngày càng tốt đẹp hơn sau chia tay Justin Bieber. Ảnh: GC Images.

Selena Gomez cho biết ngay sau khi chia tay, cô cảm thấy không hứng thú với cuộc sống.

"Bạn biết đấy. Rõ ràng tôi đã trải qua một lần chia tay rất khó khăn. Sau đó, tôi đã đặt ra câu hỏi rằng liệu sự nghiệp và cuộc sống của tôi đi về đâu", Gomez bày tỏ.

Mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn khi Selena Gomez được chẩn đoán mắc bệnh Lupus (bệnh tự miễn, biểu hiện bằng viêm cấp hoặc mãn tính các mô khác nhau của cơ thể - PV) và phải ghép thận vào năm 2017 - chỉ một năm trước khi cô và Justin Bieber chính thức đường ai nấy đi.

Ngôi sao sinh năm 1992 thừa nhận rằng sau khi cô ổn định về mặt sức khoẻ, cô có cảm giác rất khác. Đây cũng là lúc Selena Gomez tự trấn an bản thân sau khi chia tay Bieber.

"Tôi cần phải vượt qua những điều tiêu cực nhất ở thời điểm đó. Nói cách khác, lúc ấy tôi không có hình dung về cuộc sống tiếp theo nên làm gì nhưng tôi biết rằng thời gian đó tôi đã học hỏi được rất nhiều điều tốt đẹp cho bản thân", Selena Gomez nói.

Sau những sóng gió lớn về sức khoẻ và tình cảm, hiện tại ngôi sao Spring Breakers không muốn vội vàng tìm kiếm mối quan hệ mới nào. "Tôi nhận thấy mình có thể chịu đựng bất kỳ loại khó khăn nào, cả những hành động thiếu tôn trọng của người khác. Bây giờ, những điều ấy không còn dễ tác động tới tôi nữa".

Selena Gomez trong Only Murders In The Building. Ảnh: Daily Mail.

Thời gian gần đây, Gomez là ngôi sao nhận được nhiều đánh giá tốt sau khi cô tham gia phim có nội dung hài hước xen lẫn bí ẩn Only Murders In The Building.

Ngoài việc đóng vai chính trong Only Murders In The Building, Gomez cũng là một trong những nhà sản xuất của phim, cùng hai ngôi sao Steve Martin và Martin Short. Selena Gomez chia sẻ rằng Martin, Short là những người đã truyền cảm hứng cho cô trên trường quay và cả cuộc sống ngoài đời. Cô đã nhận được nhiều hơn những gì cô nghĩ sau khi tham gia Only Murders In The Building.

"Ở bên cạnh Martin, Short - hai người trưởng thành, tôi nhận được sự ngọt ngào, tử tế. Đôi khi hài hước là cần thiết hoặc không nhưng tôi đã nhận được nhiều từ họ. Kỳ vọng của tôi đối với một người đàn ông hay với bất kỳ ai đó chính là trung thực và phải tử tế như hai người này", Gomez khẳng định.

Tập cuối của phần hai Only Murders In The Building lên sóng vào ngày 22/6. Sau đó, Selena Gomez dành toàn bộ thời gian để tập trung vào con đường âm nhạc.

''Tôi đã hoàn thành phần hai, sau đó tôi sẽ chú tâm làm việc ở phòng thu cho đến khi có lịch quay phần ba", Gomez nói.

Trước đó, Selena Gomez cho biết cô sẽ cảm thấy thiếu thốn nếu chỉ tập trung vào đóng phim hay ca hát. Ngôi sao sinh năm 1992 muốn được hoạt động ở cả hai lĩnh vực.

"Như tôi đã nói, tôi không thể làm cái này hay cái khác. Tôi thực sự yêu cả hai. Tôi cảm thấy ngay bây giờ, với cuộc sống của tôi, tôi cởi mở và yêu những gì tôi làm. Tôi đang có cuộc sống tốt và muốn trải nghiệm nó".

Trước đó, Selena Gomez chia sẻ về việc cô phải từ bỏ mạng xã hội để cuộc sống trở nên tốt đẹp. Cô cho biết điều này giúp bản thân bớt quan tâm những thứ gây hại hoặc không thuộc về mình.

"Việc này thay đổi cuộc sống của tôi hoàn toàn. Tôi hạnh phúc vì được kết nối với người ngoài. Tôi biết sức mạnh và những điều tốt Internet mang lại cho thế giới, nhưng với tôi, việc trò chuyện trực tiếp với người khác mới thực sự quan trọng", nữ ca sĩ nói.