Selena Gomez thân thiết với đạo diễn người Italy

Selena Gomez tạm gác công việc, dành thời gian đi du lịch đón tuổi 30. Cô hiện ở Italy nghỉ dưỡng cùng nhóm bạn toàn người nổi tiếng.

Daily Mail đưa tin Selena Gomez đang tận hưởng kỳ nghỉ mừng tuổi 30 trên du thuyền xa hoa ở Positano, Italy. Ngày 4/8, cô được nhìn thấy mặc swimsuit tắm nắng trên boong tàu.

Chuyến du lịch có thêm vài người bạn của Gomez. Nhưng đặc biệt, cô tương tác nhiều với một người đàn ông. Hai người trò chuyện, đùa giỡn xuyên suốt. Cựu ngôi sao Disney còn được anh nắm tay kéo xuống biển.

Selena Gomez vui vẻ bên đạo diễn Andrea Iervolino. Ảnh: Daily Mail.

Người lọt vào khung hình cùng Gomez được tiết lộ là Andrea Iervolino, nhà làm phim 35 tuổi người Italy. Hai ngôi sao từng hợp tác trong bộ phim In Dubious Battle (2016) và trở nên thân thiết từ đó.

Vào dịp sinh nhật năm 2019, giọng ca Lose You to Love Me đã ở Italy cùng Iervolino. Lần gần nhất họ xuất hiện chung là trong chuyến đi vào năm ngoái.

Theo nguồn tin, Gomez có tinh thần thoải mái khi đón cột mốc tuổi 30. Cô đang dành nhiều thời gian cho bản thân sau thời gian kín lịch đóng phim, ra mắt sản phẩm âm nhạc.

"Tôi thích cách mình lớn lên", tình cũ của Justin Bieber chia sẻ với People. Cô nói thêm: "Khi còn trẻ, tôi sợ hãi điều đó, nhưng hiện tại cuộc sống đã rất khác. Tôi đã ngừng quan tâm đến những điều tiêu cực mọi người hay bàn tán. Thật tuyệt vời và thoải mái làm sao".

Trong 30 năm qua, Gomez từ diễn viên Disney đã phát triển thành ngôi sao đa năng của giới giải trí, không chỉ riêng phim ảnh. Trên hành trình đó, cô đối mặt những thăng trầm về sức khỏe, sự nghiệp và cuộc sống tình cảm nhiều tổn thương. Tất cả tạo cho Gomez tâm lý bình tĩnh và hướng đến giá trị sống tích cực.

Selena Gomez tận hưởng kỳ nghỉ tuổi 30. Ảnh: Daily Mail.

Theo People, Gomez đang được quan tâm khi đóng phim truyền hình Only Murders in the Building. Vai Mabel Mora cá tính, mạnh mẽ của cô cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất, theo giới chuyên môn nhận xét.

Ở diễn biến khác, báo Hollywood đưa tin nhiều khả năng Gomez sẽ tham gia phiên bản khởi động lại của tác phẩm kinh điển Working Girl. Cô được cho là đang đàm phán để đóng chính phim này.