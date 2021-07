Selena Gomez tặng mỹ phẩm, bikini cho Britney Spears

Selena Gomez gửi tặng Britney Spears các sản phẩm làm đẹp và đồ tắm do cô thiết kế.

Ngày 20/7, trên trang cá nhân, Britney Spears đăng ảnh chụp món quà nhận được từ Selena Gomez. Đó là các mỹ phẩm trang điểm thuộc thương hiệu do Selena Gomez sáng lập. Ngoài ra, còn có một bộ bikini phối màu loang do giọng ca sinh năm 1992 hợp tác với La'Mariette để thiết kế.

Britney Spears thích thú với món quà từ Selena Gomez. Ảnh: Britneyspears.

Britney Spears viết: "Khi thức dậy, tôi nhận được chiếc hộp tuyệt vời với bộ bikini bên trong kèm 3 sản phẩm trang điểm yêu thích từ Selena. Cảm ơn em đã làm chị ngạc nhiên với món quà".

Spears thích mỹ phẩm trang điểm chứa nhũ đến từ thương hiệu làm đẹp của Selena Gomez.

Gomez đáp lại trong phần bình luận: "Điều này làm em hạnh phúc. Em hy vọng chị thích nó".

Giọng ca Lose You To Love Me tặng Britney Spears chai xịt dưỡng da khi trang điểm, nhũ bắt sáng dạng lỏng, kem lót và bộ bikini tam giác.

Selena Gomez thông báo ra mắt thương hiệu làm đẹp Rare Beauty vào mùa hè 2020, nhưng đến tháng 9 người tiêu dùng mới có thể mua, theo Glamour. Hiện các sản phẩm được bán tại cửa hàng Sephora Mỹ, Canada và Mexico.

Ngày 21/5, Selena Gomez thông báo thương hiệu làm đẹp của cô có thể mua sắm online, đồng thời có trên kệ cửa hàng Sephora ở khắp châu Âu, châu Á, Trung Đông, Australia và New Zealand vào mùa hè năm nay.

Gần đây, nữ ca sĩ sinh năm 1992 hợp tác với La'Mariette để thiết kế dòng đồ bơi nhằm tôn vinh tất cả hình dáng cơ thể đều đẹp. Cô cũng đóng vai trò người mẫu chiến dịch quảng bá sản phẩm.

Selena Gomez làm người mẫu cho dòng đồ tắm mang sắc tím yêu thích của cô. Ảnh: Lamariette.

Dòng đồ tắm có cả kích thước lớn với mong muốn giúp phụ nữ cảm thấy được trao quyền và không thấy xấu hổ về cơ thể.

"Sau khi xem xét các mẫu thử, màu sắc yêu thích của tôi là màu tím. Tôi cảm thấy khác biệt đối với màu tím. Ngoài ra, chúng tôi còn thêm những mảng màu như xanh lá, neon trên bộ đồ tắm", Selena Gomez chia sẻ.

Sản phẩm áo tắm này có kích cỡ từ XS-XXL, giá dao động từ 49- 119 USD .