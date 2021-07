Selena Gomez sau khi giảm cân

Sắp tới, Gomez sẽ ưu tiên hơn cho diễn xuất. Cô đang ghi hình bộ phim Only Murders in the Building, đóng cùng Martin Short và Steve Martin. Song song đó, cô cũng bận điều hành thương hiệu trang điểm Rare Beauty đang trên đà phát triển. Ảnh: Instagram.