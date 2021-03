Selena Gomez nói về tin hẹn hò diễn viên Aaron Dominguez

Nữ ca sĩ bày tỏ không muốn dư luận quan tâm quá nhiều đến cuộc sống riêng tư của cô.

Selena Gomez và Aaron Dominguez hiện tham gia chung dự án phim Only Murders in the Building. Song, nữ ca sĩ lại vướng tin đồn hẹn hò đồn nghiệp. Chuyện tình cảm của cô bị bàn tán trên mạng xã hội.

Trả lời phỏng vấn Los Angeles Times, Selena Gomez đã đề cập đến thông tin này. Cô bày tỏ: "Chúng tôi chỉ mới bắt đầu làm việc cùng nhau. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao các chàng trai không muốn hẹn hò với mình".

Selena Gomez và Aaron Dominguez ở hậu trường phim. Ảnh: GC Images.

Giọng ca Lose you to love me tâm sự: "Tôi nghĩ mọi người để ý chuyện riêng tư của mình vì tôi còn trẻ. Khi tôi có tuổi, sự quan tâm có thể sẽ ít đi. Hiện, đó là một phần công việc. Thực sự tôi không thích như thế. Thật may mắn khi lúc này tôi không liên quan đến ai".

Trong quá khứ, các mối tình của Selena Gomez luôn được truyền thông và dư luận dõi theo sát sao. Cô từng yêu Justin Bieber trong nhiều năm. Từ 2010-2018, cặp sao nhiều lần chia tay rồi lại tái hợp, cho đến khi chấm dứt hẳn.

Hai chàng trai khác gắn với tình trường của nữ ca sĩ là The Weeknd, DJ Zedd. Song, những mối quan hệ này không kéo dài.

Mới đây, Selena Gomez trình làng EP tiếng Tây Ban Nha Revelación. Cô thừa nhận sản phẩm này sẽ không được hoàn thành nếu như cô vẫn giữ nhịp sống cũ.

Selena Gomez mong muốn dừng sự nghiệp âm nhạc sau album thứ 4 để tập trung đóng phim.

"Cách đây một vài năm, tôi sẽ chẳng bao giờ biết nắm lấy những cơ hội như thế này. Vì sự bất an và cả những vấn đề tâm lý mà tôi phải đối diện. Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi cách nhìn, kiểu như 'Nếu điều đó không xảy ra lúc này thì cũng không sao đâu. Nó sẽ đến sau hoặc bất cứ lúc nào'".

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue tháng 3, Selena Gomez cũng bày tỏ mong muốn dừng sự nghiệp âm nhạc sau album thứ 4 để tập trung đóng phim. Thông tin này khiến người hâm mộ bất ngờ.

"Tôi sẽ cố gắng đầu tư hết công sức vào album cuối cùng trước khi nói lời chia tay âm nhạc... Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc sản xuất phim và tạo cho mình một cơ hội diễn xuất thực sự", Selena Gomez chia sẻ.