Selena Gomez nói dối

Trong chương trình mới nhất, Selena Gomez thừa nhận đã nói dối về chuyện không quan tâm đến những lời ác ý, miệt thị ngoại hình.

"Tôi đã nói dối. Khi tôi đăng một bức ảnh lên mạng xã hội và nói rằng: 'Chẳng có vấn đề gì'. Tôi không chấp nhận những điều các bạn đang nói về tôi", ngôi sao 30 tuổi nói trong tập phim thuộc series "Dear..." của Apple TV được phát hành hôm 9/3.

Selena Gomez, nổi tiếng với sự trung thực về cơ thể, chia sẻ rằng dù tự miêu tả bản thân là người không thể bị khuất phục bởi những trò chế nhạo trực tuyến, cô vẫn trốn trong phòng ngủ và khóc lóc vì không ai đáng phải nghe những điều đó.

"Tôi đã đăng những câu như lời ác ý không khiến tôi phiền lòng, chỉ vì tôi không muốn nó làm phiền bất kỳ ai đang phải trải qua điều tương tự. Bị làm nhục vì ngoại hình, vì danh tính hay vì người ta yêu, tôi chỉ thấy điều đó thật bất công", nữ ca sĩ nói tiếp.

"Tôi không nghĩ có ai xứng đáng nhận ít hơn người khác", Gomez bày tỏ.

Selena Gomez là nạn nhân của miệt thị ngoại hình. Ảnh: GC.

Ngôi sao “Only Murders in the Building” - người được chẩn đoán mắc bệnh lupus vào năm 2014 - chia sẻ rằng mọi người trên mạng "không thể chờ đợi" để tìm ra lý do hạ bệ cô, bất chấp những tác dụng phụ đau đớn của căn bệnh mạn tính cô đang phải chịu đựng.

"Tôi đã xấu hổ khi tăng cân vì mắc bệnh lupus của mình", cô nói.

Gomez đã đáp trả những kẻ buông lời miệt thị ngoại hình khi xuất hiện tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2023. Thời điểm đó, cựu thành viên Disney Channel đã diện một chiếc váy quây của Valentino cùng với em gái 9 tuổi của cô, Gracie.

"Hiện tại tôi đã tăng cân thêm một chút vì mới tận hưởng những ngày nghỉ", Gomez nói trên Instgram Live sau lễ trao giải. "Nhưng chúng tôi không quan tâm", cô khẳng định thêm và cùng phá lên cười với em gái.

Người sáng lập Rare Beauty cũng có lần phản ứng tương tự vào tháng 4/2022, khi phản pháo lại những người chỉ trích cơ thể mình. Gomez nói rằng cơ thể gầy không đáng để cô từ bỏ những món ăn yêu thích, vì dù thế nào người ta cũng cứ chê bai mà thôi.

"Tôi hoàn hảo theo cách của tôi".

Tháng trước, những bức ảnh trong chuyến du lịch đón năm mới ở Cabo San Lucas, Mexico của Selena Gomez lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Bên cạnh nhiều lời khen, có không ít bình luận mỉa mai về vóc dáng thừa cân của cô.

Nữ ca sĩ 30 tuổi thừa nhận đã nói dối rằng mình không quan tâm đến những lời miệt thị.

Gomez cũng lên tiếng chia sẻ rằng cân nặng của cô sẽ dao động trong thời gian sử dụng thuốc điều trị lupus.

"Khi uống thuốc, cơ thể của tôi có xu hướng tích nước và điều đó xảy ra là bình thường. Khi ngừng dùng thuốc, cân nặng của tôi cũng giảm đi", Gomez nói trong một video đăng trên TikTok.

Nữ ca sĩ hy vọng sẽ khuyến khích những ai đang cảm thấy xấu hổ bởi điều như cô phải trải qua tự tin hơn. "Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng họ thật đẹp và tuyệt vời".

Cách đây không lâu, Gomez cũng chia sẻ với Glamor về tác động của việc không ngừng bị soi mói cơ thể trên mạng xã hội.

"Thật khó để thoải mái khi bạn cảm thấy như mọi người đang theo dõi, đánh giá và bình luận về vẻ ngoài của mình. Kể từ khi tôi có thể nhớ, tôi luôn cảm thấy mình phải trở nên hoàn hảo theo một cách nào đó. Tôi đã mất một thời gian dài để nhận ra rằng tôi chỉ muốn là chính mình, rằng điều khiến bản thân trở nên độc đáo cũng chính là điều khiến mình trở nên xinh đẹp".