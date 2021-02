Selena Gomez ngày càng khác biệt

"Tôi còn trẻ và chắc chắn tôi sẽ tiếp tục làm mới bản thân", Selena Gomez chia sẻ.

Chân dung

2020 là một năm đáng ghi nhận của Selena Gomez ở mọi lĩnh vực mà cô theo đuổi - từ âm nhạc, phim ảnh, kinh doanh cho tới sức lan tỏa đến cộng đồng bằng những thông điệp tích cực.

Nữ ca sĩ được gọi tên trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất năm do Time bình chọn. Diễn viên America Ferrera phụ trách bài viết về đàn em trên ấn phẩm. Cô ca ngợi sự mạo hiểm của Gomez trong cách làm nhạc, truyền hình và sắc đẹp, cũng như việc cựu ngôi sao Disney ủng hộ quyền của người nhập cư khi tham gia sản xuất phim tài liệu Living Undocumented.

America Ferrera đã viết: "Selena làm việc hết công suất và tạo ra ảnh hưởng ở bất cứ lĩnh vực nào mà cô theo đuổi. Cô ấy có nhiều hơn những gì thể hiện qua âm nhạc. Cô ấy là nghệ sĩ tuyệt vời, là biểu tượng quyền lực của thế hệ mình".

Một Selena Gomez mới mẻ trong âm nhạc

Chưa bao giờ Selena Gomez trở lại đường đua âm nhạc mạnh mẽ như hiện tại.

10 ngày sau khi bước sang năm 2020, cô chính thức ra mắt album phòng thu thứ 3 tên Rare. Trước đó, hai đĩa đơn Lose You to Love Me và Look at Her Now đã có màn mở đường ấn tượng, giúp tăng sức hút cho album này.

Hòa trộn giữa chất nhạc pop, funk-pop, dance, R&B, nhạc điện tử, reggaeton và alternative rock, Rare nói về "tình yêu, hẹn hò và những mất mát". 13 ca khúc trong album chứng minh sự tiến bộ ở giọng hát của Gomez - cảm xúc, nức nở và đàn bà.

Đáng chú ý là các MV đều chất chứa hình ảnh ẩn dụ và phần lời trách móc, được khán giả cho rằng nhắm đến Justin Bieber và The Weeknd - hai tình cũ của Selena Gomez. Trong đó, MV Boyfriend gây bàn tán nhiều nhất.

Selena Gomez trong album Rare là người phụ nữ sâu sắc, trải qua sóng gió tình cảm. Ảnh: Deviantart.

Giới chuyên môn sớm dự đoán cú nổ từ Rare. Trang đo lường doanh số bán nhạc Nielsen Music thống kê Rare đã "bỏ túi" 112.000 album tương đương trong tuần đầu lên kệ. Doanh thu của album phần lớn phụ thuộc vào lượt bán trực tiếp trên website.

Thành tích ấn tượng trên cho thấy Rare rất xứng đáng khi leo lên ngôi vương BXH Billboard 200, đồng thời là album quán quân thứ 3 liên tiếp của nữ ca sĩ.

Selena Gomez bày tỏ: "Thật vui khi sự 'chào đời' và phát triển của Rare theo đúng ý tôi muốn. Rõ ràng, tôi phải tự hào nói rằng đây là album hay nhất mà tôi từng phát hành. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ ngừng thử thách bản thân hơn nữa".

Đến cuối tháng 8/2020, cựu ngôi sao Disney lần nữa câu kéo truyền thông trong một sản phẩm collab với nhóm BlackPink mang tên ICe Cream. Ca khúc có phần lời bị chê đơn giản, nhưng không thể phủ nhận giai điệu vui tươi, bắt tai, phù hợp với không khí mùa hè.

Sự khởi đầu mới

Cùng với âm nhạc, Selena Gomez đã không bỏ bê mảng phim ảnh. Cô dự tính đóng chính kiêm sản xuất In the Shadow of the Mountain - bộ phim tiểu sử kể lại cuộc đời của nhà leo núi Silva Vasquez-Lavado. Only Murders in the Building và The Broken Hearts Gallery là 2 tác phẩm khác Gomez giữ vai trò giám đốc dự án.

Chưa kể, cô còn làm chủ show nấu ăn riêng Selena + Chef gồm 10 tập, được phát trực tuyến trên mạng truyền hình HBO Max.

Nhưng có lẽ, sự nghiệp kinh doanh mới là thứ khiến người đẹp 29 tuổi phấn khích nhất thời điểm này.

Ấp ủ suốt hai năm, cuối cùng đến tháng 9/2020, Gomez chính thức giới thiệu thương hiệu mỹ phẩm riêng Rare Beauty (được đặt theo tựa đề album mới nhất).

"Nó không chỉ là một thương hiệu. Nó sẽ là một lifestyle", Gomez giải thích về tên "đứa con". Cô cũng cho rằng Rare mang nghĩa tận hưởng, mọi người nên là phiên bản tốt nhất của chính mình thay vì cố gắng để giống một ai khác.

Thương hiệu mỹ phẩm của Selena Gomez gặt hái thành công lớn chỉ sau vài tháng ra mắt. Ảnh: Instagram NV.

Theo giới thiệu trên trang chủ Rare Beauty, bộ sưu tập đầu tiên hướng đến tính toàn diện với 48 sắc thái của kem nền và kem che khuyết điểm, cùng nhiều bảng màu son từ gợi cảm cho đến nữ tính.

Tài khoản của hãng liên tục cập nhật các sản phẩm mới nhưng nhanh chóng hết sạch sau vài giờ mở bán. Sức hấp dẫn của Rare Beauty được bảo chứng bằng tên tuổi Selena Gomez. Hơn nữa, sản phẩm có chất lượng tốt nhưng giá khá rẻ, chỉ từ 14 USD , nên phù hợp với túi tiền của đa số người tiêu dùng.

"Hy vọng phụ nữ ở mọi độ tuổi, màu da sẽ trông mới mẻ hơn nhưng vẫn giữ được nét độc đáo, đặc trưng sau khi dùng sản phẩm", Gomez chia sẻ.

Tribedynamics - nền tảng tiếp thị dành cho việc phát triển doanh nghiệp - thống kê rằng tuy chỉ mới ra mắt 4 tháng, hãng này đã có doanh thu vượt trội, thuộc top 4 thương hiệu làm đẹp có trị giá lớn nhất thế giới.

Cụ thể, Fenty Beauty của Rihanna dẫn đầu với 555 triệu USD , Kylie Cosmetics do Kylie Jenner làm chủ 187 triệu USD , Haus Laboratoies của Lady Gaga 141 triệu USD và xếp sau là Rare Beauty với 60 triệu USD . Trong khi đó, Victoria Beckham Beauty chỉ thu về khoảng 13 triệu USD trong năm qua.

Theo Music News, thông qua Rare Beauty, Gomez đã lập quỹ hỗ trợ các dịch vụ sức khỏe tinh thần trị giá 100 triệu USD . Cô cam kết sẽ trích 1% doanh thu hàng năm của thương hiệu để đóng góp quỹ. Số tiền sẽ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong thời dịch.

"Tôi tự hào về những gì đã trải qua"

Selena Gomez của hiện tại đã không còn tự ti về ngoại hình.

Cô lao vào tập gym, vạch ra chế độ ăn uống khoa học cân đo đong đếm từng lượng calories nạp vào cơ thể mỗi ngày. Nhờ vậy, giọng ca Look At Her Now đã sớm lấy lại sắc vóc gợi cảm.

Bắt đầu hiểu và yêu cơ thể mình hơn, Gomez thay vì giấu vết sẹo lớn trên đùi phải sau ca phẫu thuật ghép thận, cô lại rất tự hào khoe nó.

Trên Instagram có hơn 208 triệu người theo dõi, cô đăng bức ảnh diện áo tắm để lộ toàn bộ vùng sẹo kém thẩm mỹ, cùng với dòng chia sẻ: "Tôi không muốn vết sẹo xuất hiện trong ảnh nên thường mặc quần áo che kín. Giờ đây, hơn bao giờ hết, tôi tự tin vào bản thân và việc mình từng trải qua. Tôi tự hào về những điều đó".

Khó có thể nhìn thấy Selena Gomez nổi loạn, cá tính thế này trong quá khứ. Ảnh: Interview Magazine.

Xuất hiện trên Interview, Selena Gomez thật khác trước đây khi hiếm hoi diện quần biker bó sát, boots da và đánh rối, tết tóc cao đầy kiêu hãnh. Cô cho thấy khía cạnh nổi loạn, phá cách và không kém phần ma mị trong con người mình.

"Tôi còn quá trẻ và chắc chắn tôi sẽ tiếp tục làm mới bản thân, không ai có quyền soi xét cuộc sống của tôi khi không biết rõ nó đang diễn ra như thế nào", Gomez tâm sự với tạp chí.

Sự trở lại của Gomez được khen đẹp hơn giai đoạn cố gượng ép bản thân theo đuổi hình tượng nóng bỏng quá đà. Nhìn lại, ngôi sao sắp chạm ngưỡng 30 đã mất nhiều thời gian và tiền bạc để được công nhận như hôm nay.

Hiện tại, ca sĩ Lose You To Love Me đã cân bằng lại cuộc sống sau chuyện tình đổ vỡ và thời gian dài dưỡng sức khỏe. Cô cho biết sẽ tập trung hoàn toàn vào công việc và những dự án cá nhân.