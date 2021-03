Selena Gomez muốn từ giã sự nghiệp âm nhạc

Giọng ca "Lose You to Love Me" muốn dồn toàn bộ tâm huyết cho album kế tiếp trước khi giã từ sự nghiệp âm nhạc.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue ngày 9/3, Selena Gomez xác nhận sẽ dừng sự nghiệp âm nhạc sau album thứ 4 để tập trung đóng phim. Quyết định này khiến người hâm mộ bất ngờ.

Selena Gomez xinh đẹp trên tạp chí Vogue. Ảnh: Vogue.

Cô chia sẻ: "Thật khó để tung ra sản phẩm khi nó không được coi trọng. Đã có những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy như thế. Vậy, vấn về là gì? Tại sao tôi phải tiếp tục hát? Lose You to Love Me là ca khúc hay nhất của tôi, nhưng với một số người thì nó vẫn chưa phải là tốt nhất".

Vẫn có nhiều người thích nhạc của Gomez, cô đã thầm cảm ơn và lấy đó làm động lực. Tuy nhiên, cô nghĩ lần ra album cuối sắp tới sẽ khác. "Tôi sẽ cố gắng đầu tư hết công sức vào album cuối cùng trước khi nói lời chia tay âm nhạc", cựu ngôi sao Disney tâm sự.

Khi được hỏi có suy nghĩ chắc chắn với quyết định đó chưa, Gomez đáp: "Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc sản xuất phim và tạo cho mình một cơ hội diễn xuất thực sự".

Hiện tại, từ khóa "Selena Gomez" đang lọt top thịnh hành trên Twitter. Các fan chia sẻ nhiều cảm xúc khác nhau và tôn trọng quyết định của cô. Họ treo hashtag #weloveyouselena để ủng hộ tinh thần nữ ca sĩ.

Theo tờ Yahoo, Selena Gomez đã gặt hái nhiều thành công trong suốt sự nghiệp kéo dài một thập kỷ, cô giành hàng loạt giải thưởng, chứng nhận bạch kim và album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Năm ngoái, cô có album phòng thu thứ 3 Rare, trong đó Lose You to Love Me và Look at Her Now là 2 đĩa đơn được đánh giá ấn tượng nhất.

Hòa trộn giữa chất nhạc pop, funk-pop, dance, R&B, nhạc điện tử, reggaeton và alternative rock, Rare nói về "tình yêu, hẹn hò và những mất mát". 13 ca khúc trong album chứng minh sự tiến bộ ở giọng hát của Gomez - cảm xúc, nức nở và nữ tính.

Sự thành công của album Rare khiến Selena Gomez muốn tung thêm album "để đời" trước khi từ giã sự nghiệp ca hát. Ảnh: ES.

Năm qua là một năm đáng ghi nhận của Selena Gomez ở mọi lĩnh vực mà cô theo đuổi - từ âm nhạc, phim ảnh, kinh doanh cho tới sức lan tỏa đến cộng đồng bằng những thông điệp tích cực.

Cô bày tỏ: "Tôi còn quá trẻ và chắc chắn tôi sẽ tiếp tục làm mới bản thân, không ai có quyền soi xét cuộc sống của tôi khi không biết rõ nó đang diễn ra như thế nào".