Selena Gomez mạnh mẽ hơn sau điều trị trầm cảm

Ca sĩ 28 tuổi hạnh phúc vì luôn có mẹ động viên trên hành trình chiến đấu với trầm cảm và bệnh lupus ban đỏ.

Hôm 17/11, Selena Gomez cùng mẹ - bà Mandy Teefey - trả lời phỏng vấn tờ The Newsette. Cả hai thảo luận quanh chủ đề vì sao cựu ngôi sao Disney ngày càng cởi mở về tình trạng sức khỏe vài năm gần đây.

"Tôi không xấu hổ. Tôi cảm thấy sức khỏe, tinh thần tốt hơn mỗi ngày, và tôi tự tin mình hiểu được rất nhiều thứ ngay lúc này", Gomez nói.

Theo người đẹp 28 tuổi, việc giữ vững quan điểm trong hành trình chiến đấu với chứng trầm cảm, bệnh lupus ban đỏ giúp cô can đảm, mạnh mẽ hơn.

"Tôi gặp vô vàn khó khăn và phải cố gắng hết sức để vượt qua chúng. Tôi từng rất sợ hãi về chuyện tạo ra những thứ cho riêng bản thân. Nhưng bây giờ, khi tới phim trường, tham gia show truyền hình hoặc thỏa sức với âm nhạc, tôi thấy như được là chính mình. Mỗi lúc tôi bắt tay vào kế hoạch gì đó và đạt hiệu quả tốt, tôi nghĩ 'ồ, kế hoạch ấy là của tôi đấy, tôi thực sự vui mừng'".

Selena Gomez hài lòng với những gì mình làm được. Ảnh: NPR.

Cũng trong buổi trò chuyện, cô kể đến thành công của album gần nhất, Rare. Trong đó, cô nhấn mạnh đĩa đơn Lose You To Love Me là "điều tuyệt vời nhất trong âm nhạc của tôi".

"Ngày đầu tiên, rồi đến ngày thứ hai kể từ lúc phát hành ca khúc, tôi nhớ mình mỉm cười và nói đó là lý do tại sao bài hát ấy đáng giá như vậy", cô nói.

Selena Gomez cảm thấy hạnh phúc khi có mẹ bên cạnh. Ảnh: People.

Ngồi bên cạnh, bà Mandy Teefey bộc bạch thay con gái: "Selena tin những việc mình đang làm đạt hiểu quả tốt nhất, điều đó cũng giúp tinh thần con bé sảng khoái hơn. Con bé vừa chăm sóc tốt sức khỏe mà vẫn có thể sáng tạo nghệ thuật. Ý tôi là Selena đang truyền thông điệp tích cực tới khán giả".

Không chỉ Gomez, bất kỳ ai trong gia đình gặp vấn đề sức khỏe, Teefey cũng sẵn sàng giúp đỡ. Bà cho rằng "kiên nhẫn, lắng nghe và không từ chối" chính là chìa khóa giúp bà được tin tưởng.

Tờ People lại cho rằng nếu giọng ca Ice Cream không tập trung trị bệnh, có lẽ hồi tháng 9, cô đã không đủ sức để tung ra dòng sản phẩm trang điểm Rara Beauty.