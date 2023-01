Selena Gomez mặc đầm cúp ngực trên thảm đỏ Quả cầu Vàng

Lần đầu được đề cử giải Quả cầu Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của phim nhạc kịch/hài kịch cho bộ phim Only Murders in the Building, theo Cosmopolitan, Selena Gomez đã trở thành tâm điểm ngay khi xuất hiện. Cô diện bộ váy khoe ngực đầy của nhà mốt Valentino.