Selena Gomez mắc chứng rối loạn lưỡng cực

Nữ ca sĩ cho rằng cô đối mặt với nhiều điều trong cuộc sống, từ vấn đề sức khỏe đến sự soi mói của công chúng.

Ngày 20/8, theo Fox News, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle số tháng 9, Selena Gomez nói về việc đấu tranh với căn bệnh rối loạn lưỡng cực.

"Khi phát hiện mắc bệnh, tôi hít thở sâu và an ủi bản thân. Mỗi khi trải qua điều gì đó, tôi tự nhủ liệu mình còn phải đối mặt với điều gì nữa", giọng ca Lose You to Love Me nói.

Selena Gomez tiết lộ cô đối mặt nhiều vấn đề trong cuộc sống. Ảnh: @selenagomez.

Ngôi sao sinh năm 1992 có thời gian dài trị bệnh lupus ban đỏ, sau đó tiến hành ghép thận và hóa trị. Ngoài ra, cô cho rằng bản thân sớm chịu nhiều áp lực, sự soi mói của khán giả. Gomez thừa nhận có lúc cô không đủ mạnh mẽ và tự làm đau bản thân.

"Tuy nhiên, tôi tự nhủ mình phải tiếp tục giúp đỡ mọi người. Tôi muốn khán giả luôn nhớ đến tôi. Nghĩ đến việc có người hâm mộ bên cạnh, tôi thấy nhẹ nhõm", nữ ca sĩ nói thêm.

Selena Gomez tiết lộ cô mắc chứng rối loạn lưỡng cực trong cuộc trò chuyện Bright Minded của Miley Cyrus. "Tôi đến Bệnh viện McLean - một trong những bệnh viện tâm thần tốt nhất ở Mỹ - và được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực. Tôi nhận ra điều đó sau khi trải qua nhiều thứ trong cuộc sống", cô nói.

Nữ ca sĩ cho biết cô không sợ bản thân gặp vấn đề sức khỏe tâm thần. "Tôi muốn biết mọi thứ về nó để có thể xóa bỏ mọi sợ hãi", nữ ca sĩ khẳng định.