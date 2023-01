Selena Gomez lên tiếng khi bị chế giễu ngoại hình

Selena Gomez không quan tâm bình luận chê cô ở lễ trao giải Quả cầu Vàng. Dù trông thế nào, cô vẫn hoàn hảo theo cách riêng.

Trang phục của Valentino khiến Selena Gomez bị chê.

Trên livestream cá nhân, Selena Gomez lên tiếng trước loạt bình luận chế nhạo ngoại hình của cô khi tham dự lễ trao giải Quả cầu vàng 2023. "Tôi hiện cảm thấy thoải mái hơn vì vừa tận hưởng những ngày nghỉ. Chúng tôi không quan tâm chuyện đó", người đẹp nói.

Em gái 9 tuổi của Gomez, Gacie Elliott Teefey, cũng xuất hiện trong đoạn video phát trực tiếp. Cả hai phá lên cười khi được hỏi về những ý kiến không mấy hay ho trên mạng xã hội.

Trước đó, tối 10/1, Gomez đến Quả cầu Vàng với tư cách ngôi sao được đề cử hạng phục Nữ diễn viên chính xuất sắc của phim nhạc kịch/hài kịch cho bộ phim Only Murders in the Building. Cô diện bộ cánh nhung đen trễ vai, xẻ ngực nhấn nhá phần tay phồng lớn.

Thiết kế của Valentino bị chê nặng nề, làm lộ vóc dáng mũm mĩm của cựu diễn viên Disney. Nhiều tạp chí không đánh giá cao Gomez trong lần xuất hiện này.

Selena Gomez tại lễ trao giải Quả cầu Vàng 2023. Ảnh: Page Six.

Chuyện bị chê bai, chế giễu và body shaming đã quá quen thuộc với Gomez, theo Page Six. Hồi tháng 4/2022, Gomez cho biết đã đọc vô số bình luận tiêu cực xoay quanh ngoại hình của mình. Vì vậy, cô từng nhắc nhở bản thân ép cân để có vóc dáng thon gọn nhất. Nhưng đó chỉ là Gomez của quá khứ. Nữ diễn viên giờ đã không để tâm tới số cân bởi cô biết dù thế nào thì mọi người cũng bàn tán.

Người đẹp chia sẻ: "Họ viết những câu đại loại như 'bạn quá gầy', 'bạn quá béo', 'trang phục này không vừa vặn với bạn'... Tôi đã quá quen với những lời phán xét, nhưng chắc chắn không còn buồn nữa. Dù trông như thế nào, tôi vẫn hài lòng và hoàn hảo theo cách của riêng mình".

Có thời điểm Gomez xóa mạng xã hội vì không chịu nổi áp lực dư luận. Song, việc thay đổi tư duy và cách nhìn nhận vấn đề giúp cho cuộc sống của cô trở nên tích cực hơn.

Nữ diễn viên vui vì được kết nối với người ngoài nhiều hơn những nhân vật ảo. Hiểu rõ sức mạnh và những điều tốt Internet mang lại cho thế giới, song Gomez tin rằng việc trò chuyện trực tiếp ngoài đời mới thực sự quan trọng.