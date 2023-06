Selena Gomez hủy theo dõi người yêu tin đồn

Selena Gomez khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao khi hủy theo dõi Zayn Malik và chị em nhà Hadid.

Theo People, trên tài khoản có hơn 424 triệu follow, Selena Gomez đã hủy theo dõi Zayn Malik, chị em Gigi - Bella Hadid, Zendaya. Điều này khiến cộng động mạng xôn xao, làm dấy lên tin đồn mâu thuẫn giữa những người nổi tiếng.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với diễn viên Only Murders in the Building khẳng định tin đồn vô căn cứ. Người này nói: "Selena chẳng cảm thấy khó chịu với bất kỳ ai mà cô ấy hủy theo dõi". Về lý do sâu hơn, nhất là tại sao lại chọn Malik để hủy theo dõi, người này từ chối chia sẻ.

Selena Gomez hủy theo dõi Zayn Malik và hàng loạt ngôi sao khác. Ảnh: Mamamia.

Động thái của cựu diễn viên Disney diễn ra sau vài tháng cô bị đồn yêu Zayn Malik. Hồi tháng 3, cặp sao được cho là hôn nhau trong buổi tiệc tối ở nhà nổi tiếng tại Manhattan, New York.

larissa Garcia, nhân viên của nhà hàng, khẳng định cặp sao có những cử chỉ tình cảm với nhau. "Không ai để ý đến họ ngoại trừ chủ nhà hàng. Selena và Zayn công khai hành động của mình, nhưng thực tế, không ai thực sự quan tâm đến người nổi tiếng ở New York", Garcia nói trên Page Six.

Thông tin này không gây ngạc nhiên bởi từ nhiều năm trước, Gomez thừa nhận rằng nếu được chọn một thành viên One Direction để hôn, người đó chắc chắn là Zayn Malik.

Tuy nhiên, trong một clip ngắn gần đây, Gomez ngầm phủ nhận đang hẹn hò Malik khi tuyên bố mình "độc thân".

Trước khi vướng tin yêu Gomez, Zayn từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực vì mối tình sóng gió với người mẫu Gigi Hadid. Cả hai hẹn hò khoảng thời gian khá lâu, có con chung 2 tuổi, tuy nhiên họ đã đường ai nấy đi vào năm 2021.